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19:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врач заявила, что у Костомарова очень мало шансов выжить

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Госпитализированный олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров имеет очень мало шансов на выживание, заявила News.ru врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.

Случай Костомарова уникален тем, что у здорового молодого спортсмена отказала иммунная система. Для такого нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, они очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки, — заявила Ярцева.

Иммунолог подчеркнула, что из-за тяжелого состояния у фигуриста мало шансов на выживание.

«У него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное. В таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение», — сообщила она.

По словам Ярцевой, у организма не проявляется привычная реакция «выживать».

"Отказ произошел тогда, когда банальная инфекция дала сразу тяжелую пневмонию. Дальше все звенья одной цепи — отмирание, гангрена. Организм не хочет жить, что ли. Нет привычной реакции, как выживать. Все запустил отказ иммунной системы. А инфекции — они банальны, вокруг нас, — пояснила доктор.

Костомаров попал в реанимацию 10 января. Врачи диагностировали пневмонию и подключили его к аппарату ИВЛ. На следующий день фигуриста перевели в «Коммунарку». Там начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, которая применяется в экстренных случаях для поддержания жизни.

Примерно через десять дней после госпитализации у спортсмена началась гангрена. Как сообщили источники РИА Новости, врачам пришлось ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на руках. 21 февраля стало известно, что фигурист перенес два кровоизлияния в мозг. Из-за инсульта у спортсмена образовалась гематома, которая привела к закупорке сосудов мозга.

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