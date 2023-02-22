Врач заявила, что у Костомарова очень мало шансов выжить

По словам специалиста, спортсмен столкнулся с инфекцией, которая перешла в тяжелую пневмонию и очень быстро развилась.

Случай Костомарова уникален тем, что у здорового молодого спортсмена отказала иммунная система. Для такого нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия. В таких случаях мы понимаем, что происходит. А тут организм спортсмена, они очень выносливые, говорит — все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки, — заявила Ярцева.

Иммунолог подчеркнула, что из-за тяжелого состояния у фигуриста мало шансов на выживание.

«У него все пошло не так, к сожалению. Все, что пытаются делать врачи, это что-то невероятное. В таких случаях очень мало шансов на выживание. Никаких прогнозов никто давать не может, слишком агрессивное течение», — сообщила она.

По словам Ярцевой, у организма не проявляется привычная реакция «выживать».

"Отказ произошел тогда, когда банальная инфекция дала сразу тяжелую пневмонию. Дальше все звенья одной цепи — отмирание, гангрена. Организм не хочет жить, что ли. Нет привычной реакции, как выживать. Все запустил отказ иммунной системы. А инфекции — они банальны, вокруг нас, — пояснила доктор.

Костомаров попал в реанимацию 10 января. Врачи диагностировали пневмонию и подключили его к аппарату ИВЛ. На следующий день фигуриста перевели в «Коммунарку». Там начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, которая применяется в экстренных случаях для поддержания жизни.