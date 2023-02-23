Александра Трусова не выступит в финале Гран-при России

Трусова приняла участие в двух этапах Гран-при России, заняв третье и второе места, что соответствует пятому месту в рейтинге отобравшихся в финал соревнований фигуристок. Больше в соревнованиях текущего сезона Александра не выступала. С чемпионата России, который проходил в конце декабря, спортсменка снялась из-за болезни и, соответственно, не попала в число участниц Кубка Первого канала.