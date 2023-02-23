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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Врач назвал возможную причину второго инсульта у Костомарова

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Причиной второго кровоизлияния в мозг, которое перенес олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров, могла стать вызванная сепсисом повышенная свертываемость крови, рассказал изданию «Вечерняя Москва» врач-невролог Владимир Белаш.

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Источник: Спорт РИА Новости

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Позже пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение. Затем источники сообщили РИА Новости, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках, а также о перенесенных инсультах.

«Закупорку сосудов в головном мозге мог спровоцировать именно сепсис, который является воспалением и тяжелой реакцией на инфекционные процессы. Он сопровождается целым рядом синдромов, в том числе повышенной свертываемостью крови. За счет этого образуются тромбы, они могут закупоривать разные сосуды, в том числе сосуды нервной системы, которые и приводят к инсульту», — сказал Белаш.

Специалист также отметил, что дальнейшее состояние фигуриста во многом зависит от места нахождения очага ишемии. По его словам, иногда инсульт затрагивает большой участок мозга, но человек быстро восстанавливается, а иногда малый, но это может стать причиной необратимых последствий.

Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три — на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

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