Врач назвал возможную причину второго инсульта у Костомарова

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Позже пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение. Затем источники сообщили РИА Новости, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках, а также о перенесенных инсультах.

«Закупорку сосудов в головном мозге мог спровоцировать именно сепсис, который является воспалением и тяжелой реакцией на инфекционные процессы. Он сопровождается целым рядом синдромов, в том числе повышенной свертываемостью крови. За счет этого образуются тромбы, они могут закупоривать разные сосуды, в том числе сосуды нервной системы, которые и приводят к инсульту», — сказал Белаш.

Специалист также отметил, что дальнейшее состояние фигуриста во многом зависит от места нахождения очага ишемии. По его словам, иногда инсульт затрагивает большой участок мозга, но человек быстро восстанавливается, а иногда малый, но это может стать причиной необратимых последствий.