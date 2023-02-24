РУСАДА обжаловало в CAS решение дисциплинарного комитета по делу Валиевой

Согласно релизу, CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА, помимо оспариваемого вердикта, просит CAS вынести решение подвергнуть спортсменку за нарушение антидопинговых правил “уместным последствиям”, которые могут включать в себя или быть ограничены предупреждением», — говорится в тексте релиза.

После регистрации апелляций CAS начал арбитражное разбирательство по делу Валиевой. Вердикт по данному разбирательству будет вынесен коллегией из трех судей.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. Медали пока не вручены.