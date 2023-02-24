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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РУСАДА обжаловало в CAS решение дисциплинарного комитета по делу Валиевой

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение своего дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) по делу о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте суда.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно релизу, CAS зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА, помимо оспариваемого вердикта, просит CAS вынести решение подвергнуть спортсменку за нарушение антидопинговых правил “уместным последствиям”, которые могут включать в себя или быть ограничены предупреждением», — говорится в тексте релиза.

После регистрации апелляций CAS начал арбитражное разбирательство по делу Валиевой. Вердикт по данному разбирательству будет вынесен коллегией из трех судей.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. Медали пока не вручены.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России — 2022. РУСАДА и другие организации получили полный текст решения ДАК в конце января.

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