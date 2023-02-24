В РУСАДА объяснили обжалование решения о невиновности Валиевой

По мнению Логиновой, сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие ее вины. При этом в РУСАДА заявили, что вина Валиевой минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.

Ранее 24 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В WADA призвали дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения, аннулировать ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.