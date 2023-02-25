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17:26 (мск), источник: Sport24

Валиева упала с тройного акселя на четвертом этапе Кубка Московского спорта, где выступала хэдлайнером

Фигуристка Камила Валиева выступила хэдлайнером на четвертом этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию.

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Источник: РИА "Новости"

На малой арене ЦСКА Валиева исполнила короткую программу «Интерстеллар». При исполнении программы фигуристка упала с тройного акселя.

После выступления Камила Валиева не смогла выйти к журналистам из-за нехватки времени, — передает корреспондент Sport24 Валерия Аракчаа.

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