Валиева упала с тройного акселя на четвертом этапе Кубка Московского спорта, где выступала хэдлайнером
Фигуристка Камила Валиева выступила хэдлайнером на четвертом этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию.
Фигуристка Камила Валиева выступила хэдлайнером на четвертом этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию.
На малой арене ЦСКА Валиева исполнила короткую программу «Интерстеллар». При исполнении программы фигуристка упала с тройного акселя.
После выступления Камила Валиева не смогла выйти к журналистам из-за нехватки времени, — передает корреспондент Sport24 Валерия Аракчаа.