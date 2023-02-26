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12:22 (мск), источник: ТАСС

Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна, его показатели стабильны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, его показатели на данное время стабильны. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

«После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время», — сообщил источник.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

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