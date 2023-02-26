Из-за Валиевой в России забыли о нетерпимости к допингу. Это большая ошибка

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Лет 15 назад в России не было нетерпимости к допингу. Абсолютно никакой — если наш спортсмен попадался на запрещённых препаратах, ни у кого не было сомнений в том, что его оклеветали, допинг подбросили, и всё сделано ради того, чтобы очернить великих атлетов, которых все боятся.

В 2009 году случился большой скандал в биатлоне — на эритропоэтине попались Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко. Болельщики не то что не поверили — болельщики составили письмо президенту и собирали подписи, подписываясь не только за себя, но и за членов семьи, включая престарелых прабабушек, пятилетних детей и, наверное, домашних животных.

Но потом Ярошенко дал чистосердечное признание, а Юрьева попалась на том же препарате во второй раз. Что-то очевидно пошло не так.

Далее был большой скандал после Сочи, и по факту Россия в лице национального олимпийского комитета признала обвинения, чтобы РУСАДА восстановили, а спортсменов, пусть без флага и прочей символики, допустили на следующие Игры. Уставшие от всего этого болельщики уже не кричали о заговоре, а при появлении других аналогичных новостей риторика была противоположной. Мол, опять попались, ну сколько можно?

Таким образом, нетерпимость к допингу действительно появилась. Допингистов не жалели и не записывали в великомученики. Того же Александра Логинова отбивали от нападок иностранцев, но в разумных пределах, признавая, что он нарушил правила — и теперь, после отбытия дисквалификации, имеет право соревноваться. Да и в других случаях ОКР и руководители национальных федераций заявляли о полном неприятии к допингу.

Но всё это абсолютно здравое восприятие проблемы почему-то изменилось, когда положительную пробу сдала Камила Валиева.

Конечно, нельзя не учитывать то, что в 15 лет фигуристка не могла сама выписать себе триметазидин, сама пойти в аптеку и принять лекарства. Возможно, препарат действительно попал в её организм через стакан дедушки, может, она пила его по рекомендациям тренерского/медицинского штаба, а может, подбросили конкурентки — кто знает?

Но в любом случае проба дала положительный результат, и совсем неважно, когда её проверила лаборатория в Швеции.

Что сделали в России? В России стали поддерживать Валиеву, и поддержка достигла космического, государственного уровня. Известные спикеры говорили, что 15-летнюю девочку травят международные инстанции, билборды с лицом Камилы появились в Москве, видеообращения просили записать в чатах школ и прочих бюджетных организаций.

И это максимально неправильная стратегия, даже если мы берём в расчёт то, что сама спортсменка в любом случае не виновата.

Что должны были сделать в России во время Олимпиады? Сказать, что мы не сомневаемся в невиновности Валиевой — да. Но ещё важнее — заверить международную общественность в том, что мы против допинга, что мы разберёмся, как именно запрещённая субстанция попала в организм звёздной несовершеннолетней фигуристки, что такого допускать нельзя и произошло нечто действительно чудовищное.

Так было бы правильно. И ни в коем случае нельзя было делать Камилу — спортсменку, которая находится под расследованием за нарушение антидопинговых правил — национальным символом.

Хотя теперь, когда российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях, всё это не так и важно.