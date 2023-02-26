«Костомарова выводят из комы». Чемпиону становится лучше?

Показатели начали улучшаться

26 февраля СМИ сообщили об улучшении здоровья Костомарова. По информации источника РЕН ТВ, на состояние фигуриста положительно повлияли процедуры по очистке крови. Отмечается, что врачи провели несколько таких манипуляций и делают все возможное, чтобы не допустить очередного ухудшения.

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах считает процедуру очистки крови очень важным инструментом для улучшения состояния пациентов. По его словам, это спасает большое количество людей каждый год.

«Во время этой процедуры из организма выводятся токсичные элементы продуктов обмена веществ и нормализуются водные и электролитные балансы. В каждой большой больнице есть специальный аппарат для гемодиализа, поэтому Костомарову могли сделать именно эту процедуру. Такую процедуру могут проводить даже не на хронической основе, а сделать буквально два-три раза, чтобы появился эффект. Гемодиализ не предотвращает появление новых осложнений, он борется с уже имеющимися. После процедуры состояние должно стабилизироваться, организм начинает подавлять осложнения. Динамика должна становиться лучше», — приводит слова Авербаха Sport24.

Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна

Несколько дней назад сообщалось, что Костомаров перенес два инсульта. В связи с тяжелым состоянием спортсмена погрузили в медикаментозный сон. По информации источника Sport24, Роман начал процесс выхода из сна, который может занять до недели.

«У Романа был микроинсульт, — сказал источник Sport24. — Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап “просыпания”. Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием».

По информации РИА Новости, вследствие перенесенных инсультов у Костомарова была поражена часть мозга. Инсульт произошел на фоне сепсиса.

Что случилось с Романом Костомаровым

Состояние Костомарова начало ухудшаться во время новогодних праздников, когда он выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые из них проходили на открытых площадках при 25-градусном морозе. В ночь на 10 января Костомарова госпитализировали и доставили в больницу в Коммунарке. Врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели спортсмена в медикаментозную кому. Также олимпийскому чемпиону делали процедуру ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, при которой кровь насыщается кислородом).