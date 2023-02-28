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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Состояние Романа Костомарова остается стабильно тяжелым (Матч ТВ)

Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает «Матч ТВ», со ссылкой на свой источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Состояние по‑прежнему стабильно тяжелое. Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», — сообщил источник.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 21 февраля появилась информация, что экс-фигурист перенес инсульт.

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