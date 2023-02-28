Состояние Романа Костомарова остается стабильно тяжелым (Матч ТВ)
Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает «Матч ТВ», со ссылкой на свой источник.
Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает «Матч ТВ», со ссылкой на свой источник.
«Состояние по‑прежнему стабильно тяжелое. Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать», — сообщил источник.
Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. 21 февраля появилась информация, что экс-фигурист перенес инсульт.