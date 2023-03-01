Текущие события
Футбол. Кубок России
20:00
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Монреаль
13
Хоккей. НХЛ
2.03
Эдмонтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
2.03
Даллас
Аризона
Хоккей. НХЛ
2.03
Колорадо
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
Б
56
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Айлендерс
Б
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Питтсбург
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сиэтл
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
Коламбус
35
Все события
12:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Проживший в США 28 лет советский фигурист описал американцев фразой Задорнова

Советский фигурист Владимир Ковалев, проживший 28 лет в США, высказался об американцах. Его слова приводит РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Американцев трудно в чем-то убедить, потому что, как Михаил Задорнов говорил, они тупые. Они очень ограниченные люди. Мы другие», — описал Ковалев жителей США. Он заявил, что американцев интересует только их страна, и они не пытаются узнать ничего нового.

Ковалев является двукратным чемпионом мира (1977 и 1979) и чемпионом Европы 1975 года. На его счету также серебро Олимпийских игр 1976 года.

28 февраля парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», сравнил россиян и американцев. Он заявил, что американцы более расслабленные и гибкие. По мнению футболиста, русские жесткие и доходящие во всем до предела.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Появились подробности о выходе Костомарова из комы
Российский игрок клуба РПЛ отказался считать зарплаты футболистов высокими
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь