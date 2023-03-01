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18:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева, Загитова и Медведева выступят на турнире шоу-программ в Москве

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Камила Валиева, Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в турнире шоу-программ в Москве, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования пройдут 18 марта на арене «Мегаспорт». Из-за большого количества заявок организаторы приняли решение о существенном увеличении количества номеров и допуске к участию в турнире 24 участников (8 одиночниц, 8 одиночников, 8 пар/дуэтов).

Состав участников выглядит следующим образом:

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира: Камила Валиева, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

Спортсмены, отобранные по заявкам: Софья Акатьева, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Анна Погорилая, Елена Радионова, Евгений Семененко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Отмечается, что организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения с состав участников в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия.

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