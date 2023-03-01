Валиева, Загитова и Медведева выступят на турнире шоу-программ в Москве

Соревнования пройдут 18 марта на арене «Мегаспорт». Из-за большого количества заявок организаторы приняли решение о существенном увеличении количества номеров и допуске к участию в турнире 24 участников (8 одиночниц, 8 одиночников, 8 пар/дуэтов).

Отмечается, что организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения с состав участников в случае несоответствия номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия.