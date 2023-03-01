Певица Семенович обратилась к госпитализированному фигуристу Костомарову со словами поддержки

«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек — сильный духом, душой. Я уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы. Я уверена, что он найдет свое призвание в этой жизни», — заявила Семенович в эфире телеканала «Россия 1».