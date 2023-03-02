Плющенко объявил годичный мораторий на общение со СМИ на тему судейства

В четверг в Санкт-Петербурге стартовал Финал Гран-при России среди юниоров. Еще до начала соревнований Плющенко сообщил, что объявляет годичный мораторий на комментарии по судейству своих учеников.

Ранее на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании победу одержала Алина Горбачева, тренирующаяся у Софьи Федченко. Ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места соответственно, хотя рассматривались многими специалистами как фаворитки турнира. По окончании произвольной программы Плющенко дал резонансное интервью, в котором критически отозвался о судействе на национальных соревнованиях, а также отметил, что «люди сейчас выигрывают с одним ультра-си». Горбачева на турнире как раз исполнила один четверной сальхов.