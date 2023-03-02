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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко объявил годичный мораторий на общение со СМИ на тему судейства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что берет годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства его учеников.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг в Санкт-Петербурге стартовал Финал Гран-при России среди юниоров. Еще до начала соревнований Плющенко сообщил, что объявляет годичный мораторий на комментарии по судейству своих учеников.

Ранее на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании победу одержала Алина Горбачева, тренирующаяся у Софьи Федченко. Ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места соответственно, хотя рассматривались многими специалистами как фаворитки турнира. По окончании произвольной программы Плющенко дал резонансное интервью, в котором критически отозвался о судействе на национальных соревнованиях, а также отметил, что «люди сейчас выигрывают с одним ультра-си». Горбачева на турнире как раз исполнила один четверной сальхов.

Федченко в интервью интернет-версии газеты «Жизнь» назвала реакцию Плющенко «истерикой» и «неумением признавать собственные тренерские ошибки». Позднее стало известно, что комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассмотрит высказывания Плющенко. Также сторона двукратного олимпийского чемпиона обратилась с жалобой на заявления Федченко.

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