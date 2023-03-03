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12:04 (мск), источник: ТАСС

Источник рассказал о состоянии Костомарова

Состояние левой кисти олимпийского чемпиона вызывает опасения у врачей.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта, однако состояние левой кисти спортсмена вызывает опасения у врачей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — сообщил источник.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

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