Источник рассказал о состоянии Костомарова

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта, однако состояние левой кисти спортсмена вызывает опасения у врачей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

«Один микросинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы», — сообщил источник.