Костомарова выводят из комы. Шансы на выздоровление возросли?

В конце февраля стало известно, что Костомарову проводят плазмафарез. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильно тяжелое. Сообщалось, что Костомарова приводят в сознание, но его самочувствие не позволяло долго бодрствовать.

«Известия» со ссылкой на свои источники сообщили, что очистка крови дала положительный результат. По этой причине медики приняли решение попытаться вывести фигуриста из медикаментозного сна. После этого врачи в течение нескольких дней будут наблюдать за состоянием спортсмена. Они хотят убедиться, что его организм способен поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

О положительных результатах плазмафареза сообщает также «Спорт Экспресс» со ссылкой на источники. Отмечается, что это «дает хорошие шансы на выживание». Тем не менее, даже в случае выздоровления, Костомаров останется «человеком с ограниченными возможностями».

Что случилось с Романом Костомаровым

Во время январских праздников Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Часть выступлений проходила на открытом воздухе, несмотря на 25-градусные морозы. При этом, как сообщал друг фигуриста хореограф Максим Ставиский рассказывал РИА Новости, что уже тогда Костомаров «покашливал», но не стал обращаться к врачу.

В ночь на 10 января Костомарову стало хуже, из-за чего он был госпитализирован. Спортсмена поместили в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На следующий день Романа перевели в больницу в Коммунарке, где фигуристу начали делать процедуру ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, при которой кровь насыщается кислородом), к которой прибегают для поддержания жизни в экстренных случаях.

Позднее стало известно, что из-за долгого использования ЭКМО у фигуриста начался некроз. Это вынудило врачей провести операцию по ампутации части ноги. Спортсмен также лишился нескольких пальцев на руках.