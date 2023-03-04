Плющенко выиграл — помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят — возмущена даже Тарасова
«Весь зал кричит: “Позор судьям!”».
«Весь зал кричит: “Позор судьям!”».
Евгений Плющенко, наконец, дождался победы на внутреннем топ-турнире — его ученица Вероника Жилина выиграла в финале юниорского Кубка Федерации.
Команда Плющенко прежде переживала только локальные победы. На отдельных юниорских этапах (российских — в этом сезоне, международных — в прошлом) побеждали Софья Титова, Вероника Жилина и София Муравьева, но на итоговых турнирах все шло максимально неприятно.
Евгению было от чего переживать:
• год назад на юниорском чемпионате России Софья Муравьева провалилась в короткой программе — мощной произвольной хватило, только чтобы забраться на подиум за бронзой;
• спустя месяц в финале Кубка Федерации без Муравьевой получилось еще хуже — Веронике Жилиной от медали отделили 0,91 балла;
• взрослый чемпионат России-2023 тоже завершился без подиума — Муравьева осталась 4-й;
• наконец, февральское первенство России, на котором Жилина проиграла золото Алине Горбачевой, а Титова — бронзу Марии Гордеевой, окончательно вывело Плющенко из себя.
Его гневный манифест, обращенный то ли к судьям, то ли к чиновникам из ФФКР, казался реакцией на сиюминутный результат, но, похоже, стал следствием накопительного эффекта. «Я давно тренирую и мне пора выигрывать», — месседж, который легко считывался из монолога Плющенко.
Победа пришла уже через пару недель. Но теперь главный вопрос — стала ли она следствием слов Плющенко и реакцией на них людей, которые принимают решения в нашей фигурке?
Если совсем утрировать — стали ли учениц Плющенко судить по-другому? Или причины победы Жилиной в финале Кубка Федерации намного проще?
• Сразу главная деталь, которая расставит многое по местам: в Питере не каталась Алина Горбачева, опередившая Жилину в феврале. Та самая «девочка с одним четверным» из монолога Плющенко.
В этот раз Горбачева и ее внезапно проснувшаяся известной тренер Софья Федченко выбрали взрослый финал Кубка России, но суммы, набранной в Перми (224,41 балла), им хватило бы для победы и сегодня — просто отрыв с 6 баллов сократился бы до двух.
• Общая оценка Вероники Жилиной за две недели действительно подросла (на 3,66 балла), но вряд ли это последствия воззвания ее тренера к судьям.
Весь прогресс сложился в короткой программе и этому есть простое объяснение — сейчас Вероника исполнила двойной аксель, а на первенстве России ей не засчитали одинарный — это сразу добавило к сумме 4,29 балла.
• В произвольной Жилина даже ухудшила результат — на 1,15 балла. Здесь, как и в короткой, Плющенко пошел на снижение риска, заменив тройной аксель риттбергером, но подвел четверной сальхов — падение, недокрут и потеря 8 баллов по сравнению с результатом в Перми.
С недокрутами, кстати, любопытная тенденция: в Перми судьи увидели его у Жилиной только на тулупе в каскаде, теперь — еще и на четверных сальхове и тулупе (здесь, правда, приземленный в четверть).
По большому счету, внятной конкуренции сегодня Жилина не испытала — ставшая второй Дарья Садкова отвалилась на 16 баллов с парой падений и сорванным вращением, хотя лидировала после короткой.
• Куда показательнее их работа после проката Софьи Титовой — второй ученицы «Ангелов Плющенко». Именно ее оценки стали триггером для свиста с трибун и огненного спича Татьяны Тарасовой:
«Весь зал кричит: “Позор судьям!” Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали. Девочка упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо. Все вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда».
И здесь вопросов у Плющенко к судьям может быть куда больше:
1. Титова привезла в Питер самую сложную программу по технике — на 78,18 балла, но из-за ошибок потеряла от этой суммы почти 13 баллов. Из них половину (6,21) — на недокрутах, которые, например, Тарасова категорически отрицает.
Кто лучше разбирается в недокрутах — тренер Тарасова или технические специалисты Татьяна Шаркина, Наталия Лебедева и Ольга Маркова из судейской бригады?
2. Жестче всех в этот раз Титову отсудили Юлия Андреева (судья № 4), Элина Вагнер (№ 2) и Святослав Бабенко (№ 6) — это видно в протоколе даже без подсчетов столбиком.
Что это — обычное совпадение или хорошая память судей?
3. Три минуты на выставление баллов Титовой утомили не только Плющенко в КиКе — похоже, техбригада настойчиво пересматривала повторы не только прыжков, но и комбинированного вращения, в котором не обнаружила базовой позиции волчок. Мелочь, которая лишила Софью еще примерно трех баллов — хотя визуально вращение не сильно отличалось от того, за которое фигуристка получила четвертый уровень в Перми.
И это тоже странно — такие ошибки фиксируются максимально редко и только в совсем откровенных случаях.
Перед короткой программой в Питере Плющенко анонсировал мораторий на обсуждение судейских вопросов. Но есть ощущение, что ответного моратория судьи пока не объявили.
Алексей Авдохин