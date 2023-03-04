Плющенко выиграл — помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят — возмущена даже Тарасова

Евгений Плющенко, наконец, дождался победы на внутреннем топ-турнире — его ученица Вероника Жилина выиграла в финале юниорского Кубка Федерации.

Команда Плющенко прежде переживала только локальные победы. На отдельных юниорских этапах (российских — в этом сезоне, международных — в прошлом) побеждали Софья Титова, Вероника Жилина и София Муравьева, но на итоговых турнирах все шло максимально неприятно.

Евгению было от чего переживать:

• год назад на юниорском чемпионате России Софья Муравьева провалилась в короткой программе — мощной произвольной хватило, только чтобы забраться на подиум за бронзой;

• спустя месяц в финале Кубка Федерации без Муравьевой получилось еще хуже — Веронике Жилиной от медали отделили 0,91 балла;

• взрослый чемпионат России-2023 тоже завершился без подиума — Муравьева осталась 4-й;

• наконец, февральское первенство России, на котором Жилина проиграла золото Алине Горбачевой, а Титова — бронзу Марии Гордеевой, окончательно вывело Плющенко из себя.

Его гневный манифест, обращенный то ли к судьям, то ли к чиновникам из ФФКР, казался реакцией на сиюминутный результат, но, похоже, стал следствием накопительного эффекта. «Я давно тренирую и мне пора выигрывать», — месседж, который легко считывался из монолога Плющенко.

Победа пришла уже через пару недель. Но теперь главный вопрос — стала ли она следствием слов Плющенко и реакцией на них людей, которые принимают решения в нашей фигурке?

Если совсем утрировать — стали ли учениц Плющенко судить по-другому? Или причины победы Жилиной в финале Кубка Федерации намного проще?

• Сразу главная деталь, которая расставит многое по местам: в Питере не каталась Алина Горбачева, опередившая Жилину в феврале. Та самая «девочка с одним четверным» из монолога Плющенко.

В этот раз Горбачева и ее внезапно проснувшаяся известной тренер Софья Федченко выбрали взрослый финал Кубка России, но суммы, набранной в Перми (224,41 балла), им хватило бы для победы и сегодня — просто отрыв с 6 баллов сократился бы до двух.

• Общая оценка Вероники Жилиной за две недели действительно подросла (на 3,66 балла), но вряд ли это последствия воззвания ее тренера к судьям.

Весь прогресс сложился в короткой программе и этому есть простое объяснение — сейчас Вероника исполнила двойной аксель, а на первенстве России ей не засчитали одинарный — это сразу добавило к сумме 4,29 балла.

• В произвольной Жилина даже ухудшила результат — на 1,15 балла. Здесь, как и в короткой, Плющенко пошел на снижение риска, заменив тройной аксель риттбергером, но подвел четверной сальхов — падение, недокрут и потеря 8 баллов по сравнению с результатом в Перми.

С недокрутами, кстати, любопытная тенденция: в Перми судьи увидели его у Жилиной только на тулупе в каскаде, теперь — еще и на четверных сальхове и тулупе (здесь, правда, приземленный в четверть).

По большому счету, внятной конкуренции сегодня Жилина не испытала — ставшая второй Дарья Садкова отвалилась на 16 баллов с парой падений и сорванным вращением, хотя лидировала после короткой.

Тот случай, когда судьи бессильны даже при очень большом желании или обиде.

• Куда показательнее их работа после проката Софьи Титовой — второй ученицы «Ангелов Плющенко». Именно ее оценки стали триггером для свиста с трибун и огненного спича Татьяны Тарасовой:

«Весь зал кричит: “Позор судьям!” Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали. Девочка упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо. Все вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда».

И здесь вопросов у Плющенко к судьям может быть куда больше:

1. Титова привезла в Питер самую сложную программу по технике — на 78,18 балла, но из-за ошибок потеряла от этой суммы почти 13 баллов. Из них половину (6,21) — на недокрутах, которые, например, Тарасова категорически отрицает.

Кто лучше разбирается в недокрутах — тренер Тарасова или технические специалисты Татьяна Шаркина, Наталия Лебедева и Ольга Маркова из судейской бригады?

2. Жестче всех в этот раз Титову отсудили Юлия Андреева (судья № 4), Элина Вагнер (№ 2) и Святослав Бабенко (№ 6) — это видно в протоколе даже без подсчетов столбиком.

По совпадению, Андреева работала технических контроллером, а Бабенко и Вагнер — судьями в той самой бригаде на первенстве России, которую разнес монологом Плющенко.

Что это — обычное совпадение или хорошая память судей?

3. Три минуты на выставление баллов Титовой утомили не только Плющенко в КиКе — похоже, техбригада настойчиво пересматривала повторы не только прыжков, но и комбинированного вращения, в котором не обнаружила базовой позиции волчок. Мелочь, которая лишила Софью еще примерно трех баллов — хотя визуально вращение не сильно отличалось от того, за которое фигуристка получила четвертый уровень в Перми.

И это тоже странно — такие ошибки фиксируются максимально редко и только в совсем откровенных случаях.

Перед короткой программой в Питере Плющенко анонсировал мораторий на обсуждение судейских вопросов. Но есть ощущение, что ответного моратория судьи пока не объявили.