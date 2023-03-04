Источник сообщил, что Костомаров постепенно приходит в сознание
Собеседник агентства отметил, что должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя.
Собеседник агентства отметил, что должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя.
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно начинает приходить в сознание. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.
«Он начал приходить в себя, может уже чуть-чуть двигаться. Должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя. Однако можно отметить положительную динамику в его состоянии», — сказал источник.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.