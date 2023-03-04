Источник сообщил, что Костомаров постепенно приходит в сознание

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно начинает приходить в сознание. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник.

«Он начал приходить в себя, может уже чуть-чуть двигаться. Должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя. Однако можно отметить положительную динамику в его состоянии», — сказал источник.