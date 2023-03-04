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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы в Финале Гран-при

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Аделия Петросян лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: РИА "Новости"

За свое выступление Петросян получила 85,62 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (81,09 балла). Замкнула тройку лучших Камила Валиева (78,97).

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4—5 марта. В субботу участники во всех дисциплинах выступают с короткими программами, в воскресенье — с произвольными. Призовые за победу составят 1 миллион рублей, за второе место — 750 тысяч рублей, за третье — 500 тысяч.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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