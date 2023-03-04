Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы в Финале Гран-при
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Аделия Петросян лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Аделия Петросян лидирует после короткой программы в Финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
За свое выступление Петросян получила 85,62 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (81,09 балла). Замкнула тройку лучших Камила Валиева (78,97).
Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный»
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.