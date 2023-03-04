Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы в Финале Гран-при

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4—5 марта . В субботу участники во всех дисциплинах выступают с короткими программами, в воскресенье — с произвольными. Призовые за победу составят 1 миллион рублей, за второе место — 750 тысяч рублей, за третье — 500 тысяч.