Костомарову наймут психолога

Он недоволен нахождением в больнице, не понимает, что с ним.

Источник говорит, что скоро к нему будут приводить профессионального психолога. Кроме того, левая рука снова покрывается синим цветом, врачи подозревают, что в момент нахождения без сознания снова начался сепсис.