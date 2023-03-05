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14:32 (мск), источник: ТАСС

Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран-при России в танцах на льду

Лидировавшие после ритм-танца Елизавета Шанаева и Павел Дрозд заняли второе место.

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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в воскресенье стали победителями финала Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Кагановская и Ангелопол показали результат 203,65 балла (80,95 балла за ритм-танец + 122,70 за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (202,26; 81,40 + 120,86). Тройку лучших замкнули Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45; 80,59 + 116,86).

Финал Гран-при России проходит с 3-го по 5 марта в Санкт-Петербурге.

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