Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России
Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Елизавета Туктамышева.
Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Елизавета Туктамышева.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Аделия Петросян в воскресенье стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
По итогам двух программ Петросян набрала 255,01 балла (85,62 за короткую программу + 169,39 за произвольную программу). Второе место заняла олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева (241,76 балла; 78,97+162,79). Тройку лучших замкнула чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (241,61; 81,09+160,52).
Финал Гран-при России проходит с 3-го по 5 марта.