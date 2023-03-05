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16:45 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России

Второе место заняла Камила Валиева, третьей стала Елизавета Туктамышева.

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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Аделия Петросян в воскресенье стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

По итогам двух программ Петросян набрала 255,01 балла (85,62 за короткую программу + 169,39 за произвольную программу). Второе место заняла олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева (241,76 балла; 78,97+162,79). Тройку лучших замкнула чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (241,61; 81,09+160,52).

Финал Гран-при России проходит с 3-го по 5 марта.

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