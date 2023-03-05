Фигурист Гуменник выиграл Финал Гран-при России

По сумме двух программ 20-летний Гуменник получил 282,12 балла. Второе место занял чемпион Европы Дмитрий Алиев (277,74). Победитель командного турнира Олимпиады 2022 года Марк Кондратюк, лидировавший после короткой программы, показал седьмой результат в произвольной и занял итоговое третье место (273,40).

Финал Гран-при России проходил в спортивном комплексе «Юбилейный». Призовые за победу составляют 1 миллион рублей, за второе место — 750 тысяч рублей, за третье — 500 тысяч.