Гипноз и опустошение. Как гений не помог Валиевой выиграть Олимпиаду

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Как непризнание гения привело к революции

Мориса Равеля, хотя он и отучился в Парижской консерватории, никак не желали принимать в консервативной академической среде. Причем не желали активно — он четырежды участвовал в конкурсе на получение престижной Римской премии, но первые три раза просто проигрывал своим соперникам голосами жюри, а в четвертый вовсе не был допущен к участию в нем. Формальных оснований для этого не было — Равелю еще не исполнилось тридцать, а этот возраст был предельным по условиям премии. Но его свободный музыкальный язык казался консерваторским академикам дурашливым, самонадеянным и даже неприличным. Общество же тогда уже успело полюбить «равелевскую» «Игру воды», что возмущало академиков еще сильнее.

Премия Равелю в итоге не досталась, но он получил от ситуации гораздо больше. Все парижские газеты написали о «скандальном деле Равеля»: как талантливому композитору не дают воздуха, какой позор пристрастное решение судей, допустивших в финал учеников только одного профессора и как парижская музыкальная жизнь нуждается в революции.

Так оно в итоге и получилось. В консерватории сменился директор, власть импрессионизма вступила в полную силу, а авторитет Равеля поднялся на невиданную высоту.

Чем выделяется музыка Равеля

Музыкальный импрессионизм — самостоятельное культурное явление, но все же производная от импрессионизма в живописи. У них одинаковый образный язык и похожие ценности, идентичное понимание прекрасного. Как живопись, так и музыка в импрессионизме передают настроение и атмосферу. Ритмическая и звуковая форма здесь позволяет показать не детали изображаемого образа, а эмоции, его сопровождающие. Иначе говоря, акценты и отзвуки в музыке импрессионистов как блики и отсветы на картине живописцев. В создании именно такой музыки видел смысл своего существования и высшую форму искусства Морис Равель.

Как Равель попал на войну

Равель оказался в числе тех, кто в первых рядах подлежал мобилизации, когда началась Первая мировая война. Но, хотя он и был относительно здоров, в армию его сначала не взяли из-за слишком маленького роста и недостаточного для солдата веса.

Впрочем, война все равно не могла не повлиять на взгляды и судьбу композитора, потому что он все же напросился на фронт. Три года прослужив водителем грузовика сначала в пехоте, а потом в авиации, был комиссован из-за сильно подорванного здоровья. И тогда уже полностью посвятил себя музыке. «Болеро» — самое свое известное произведение, которое разошлось значительно дальше музыкальных залов, Морис Равель написал спустя 10 лет мирной жизни.

Как француз написал исконно испанский танец

Имея баскские корни и прожив долгое время в Сибуре на самой границе с Испанией, Равель вобрал в себя пиренейское солнце и баскскую скрытую страсть. Все это пропитало его «Болеро», как оливковое масло горячий хлеб. Уникальное свойство импрессионизма — даже повторяющуюся мелодию можно преподнести слушателю в таком звуковом разнообразии, что это будет похоже на бесконечное полотно ткани с постоянно меняющимся узором вышивки.

Этим «полотном» в свое время украшали себя великие танцовщики и спортсмены. Майя Плисецкая, Сильвия Гиллем, Хорхе Донн — от балета. Джейн Торвилл и Кристофер Дин, Каролина Костнер, Камила Валиева — от фигурного катания.

«Болеро» вводит и слушателя, и исполнителя в особое состояние, которое в Испании называется дуэнде. В переводе — «дух, невидимка», по своей сути — эмоциональный подъем, практически транс, в который входит танцор во время выступления. Испанский поэт Федерико Гарсия Лорка в одной из своих лекций про дуэнде написал следующее:

«Эти черные звуки — тайна, корни, вросшие в топь, про которую все мы знаем, о которой ничего не ведаем, но из которой приходит к нам главное в искусстве. Так Гёте определял дуэнде применительно к Паганини: “Таинственная сила, которую все чувствуют и ни один философ не объяснит”. Итак, дуэнде — это мощь, а не труд, битва, а не мысль».

Как «Болеро» пришло на лед

Первыми, кто поставил между «Болеро» и фигурным катанием знак равенства, стали британские танцоры Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Его прежде считали музыкой для танца в маленькой таверне, а не для победного марша на стадионе. Кроме того, в «Болеро» нет классической для «фигурной» музыки смены ритма и настроения. Невозможно составить из него трехчастную форму «быстро-медленно-быстро», сложно уложить в тайминг программы так, чтобы это было органично.

Торвилл/Дин решили вопрос творчески — первые секунд двадцать они танцевали, не поднимаясь со льда. Льнули друг к другу, стелились надо льдом, пока власть «Болеро» набирала силу. Их программа была совсем не похожа на испанскую страсть, но гипнотически действовала на судей — на Играх-1984 британцы завоевали золото.

Любопытно, что много лет спустя Джейн и Кристофер говорили: сейчас они не победили бы с такой постановкой. В 2023 году «Болеро» того образца выглядит артхаусом — слишком нишевое кино, чтобы стать массовым и народно любимым. Хотя, справедливости ради, олимпийских чемпионов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона многие сравнивают именно с Торвилл/Дином и их танцами.

Флирт вместо страсти

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Еще одно выдающееся «Болеро» исполнено Каролиной Костнер на Олимпиаде в Сочи. Деликатное, игривое и без тореадорского напора даже в кульминационной части музыки. Не страсть, а флирт. В нем сильное женское начало от самой Каролины — в мягких движениях, в кошачьем шаге, в застенчивой улыбке. Очарованные судьи отдали Каролине бронзу, хотя среди соперниц были Юлия Липницкая, Грейси Голд и другие сильные спортсменки.

Несостоявшийся триумф Валиевой

Наконец, самая обсуждаемая постановка прошлого сезона — произвольная программа Камилы Валиевой. Это снова совсем не каноничное, полное скрытой страсти «Болеро» Плисецкой, а самостоятельное представление темы и музыки. Бесполое, как искусство, и поражающее, как вулканическая лава.

Стратегически это был беспроигрышный ход Этери Тутберидзе. Если бы Олимпиада для Камилы сложилась идеально, если бы не было допингового скандала, мало что могло помешать ей в той форме выиграть олимпийское золото в личном турнире. И тогда «Болеро» прогремело бы во всю мощь, встав в один ряд с великими программами именно благодаря валиевской магии исполнителя. У Камилы, несмотря на юные годы, было, пожалуй, самое выраженное дуэнде среди всех фигуристов, кто брался за «Болеро».

Подобный гипнотический эффект был достигнут, например, на этапе Гран-при в Сочи за пару месяцев до Игр. Полное погружение в образ, три четверных прыжка и тройной аксель — тот мировой рекорд Валиевой держится до сих пор. Но на Олимпиаде в Пекине химии не случилось — помимо технических ошибок, Камила была опустошена морально, поэтому музыка ее подавила.

Какой из этого можно сделать вывод? Ни одно произведение не гарантирует победу, от слишком уж многих факторов она зависит. Но есть произведения, с которыми можно войти в историю. Музыка Мориса Равеля именно такая.