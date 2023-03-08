«Боже мой, ты и это знаешь!» Как тренер Туктамышевой стал Профессором

В 1973 году Мишин защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук «Техника исполнения и методика обучения многооборотным прыжкам фигуриста». С 1985 года профессор возглавляет кафедру теории и методики фигурного катания и конькобежного спорта в Университете им. Лесгафта. Хотя сам окончил такой серьезный технический вуз, как ЛЭТИ.

Однокашник Мишина по учебе в электротехническом институте кандидат технических наук, доцент СПбЭТУ «ЛЭТИ» (сейчас получивший статус университета и избавившийся от имени Владимира Ульянова-Ленина вуз носит такое замысловатое название) Андрей Минаев вспоминает, что учился будущий Профессор без всяких поблажек. Получить образование в ЛЭТИ было очень престижно. Хотя этот вуз всегда имел репутацию творческого и спортивного.

Спортивная кафедра ЛЭТИ не стремилась помочь студенту, который уже тогда завоевывал медали на чемпионатах страны. Поступив в институт, Мишин не стал переходить из «Динамо» в «Буревестник». Он сохранял верность тренеру Майе Беленькой, которая брала на себя миссию переговорщика с деканатом при поездках на сборы и соревнования.

«Мишину не только не предоставляли свободный график посещения занятий, но даже от поездки на картошку, обязательную для студентов тех лет, не освобождали, — вспоминает Минаев. — Тем не менее, Алексей прекрасно учился. Не сомневаюсь, что он мог бы добиться признания, работая по полученной специальности».

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Сам Профессор подчеркивал во время наших бесед, что любовь к научной работе ему привил отец. Выпускник матмеха Ленинградского университета, он преподавал теоретичекую механику в военно-морских училищах. Именно Николай Мишин подсказал, как совместить теоретическую механику и фигурное катание.

«Наш вид спорта один из самых сложных с точки зрения координации движения, — рассказал автору этих заметок Профессор в одном из давних интервью. — Спортсмена нужно научить управлять своими движениями на льду. Для этого требуется особый подход к обучению, научные разработки и инновации».

Мишин вместе с инженером Виктором Шапиро разработал специальный жилет со встроенными датчиками. Он позволяет измерить все параметры движений фигуристов. Фиксируется более двадцати параметров, которые в режиме реального времени обрабатываются на компьютере. Спортсмен и тренер сразу же понимают, что удалось, а что не удалось на тренировке, и что нужно сделать, чтобы результаты улучшились.

Соавторы создали еще один «умный» жилет, который позволяет контролировать правильное положение рук при выполнении элемента. По признанию Елизаветы Туктамышевой, тренировки с использованием этих жилетов позволили ей поменять прыжковую технику. Даже тройной аксель освоить.

Среди разработок Мишина еще и напольная «крутилка» для развития вестибулярного аппарата и «карусель», на которой начинающие фигуристы отрабатывают вращения. Этими изобретениями Профессора пользуются и зарубежные тренеры. Ведь результаты налицо!

Об уроках, полученных во время практических занятий у Мишина, с теплотой вспоминают выпускники-лесгафтовцы. «Я в свое время была его студенткой, — рассказала хореограф мишинской группы Татьяна Прокофьева. — Он одинаково требовательно относился ко всем студентам, никому не давал поблажек. Помню, как на экзамене отвечала на вопрос о силе инерции. “Боже мой, ты и это знаешь!”» — отреагировал Профессор".

Конечно, на работу Мишин взял Прокофьеву не после этого экзамена, а посмотрев несколько ее первых постановок. Сама же хореограф подчеркивает, что в преподавательской работе Алексей Николаевич такой же позитивный, объективный и требовательный, как и в тренерской. Он всегда предоставлял студентам вторую попытку, если с первой что-то не получалось.

Кафедра, которую возглавляет Мишин, считается одной из ведущих в научных разработках в области теории и методики фигурного катания. Ее выпускниками являются практически все ученики Профессора, спортивные заслуги которых в перечислении не нуждаются. И многие, пройдя курс наук, приходят ассистировать мэтру. Преподаватель кафедры Владислав Сезганов сегодня работает по совместительству в школе «Звездный лед» вместе с еще студенткой Софьей Самодуровой под руководством Татьяны Мишиной.