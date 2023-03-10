Крутой турнир фигуристов начинается со скандала. Кому и как спасать шоу

«Участие принять могут хоть Плющенко с Ягудиным или Загитова с Медведевой. Всех ждем», — сказал в августе генеральный директор ФФККР Александр Коган на встрече с журналистами.

Мы уже успели помечтать о новом витке классической борьбы Ягудина и Плющенко. О дуэте Загитовой и Медведевой — чтобы все обалдели от неожиданности. Трусову в паре с Кондратюком (любовь же всегда побеждает). Воздушную акробатику от Валиевой: кто еще может показывать такую фантастику?

Хотели увидеть полноценные соревнования с честной индивидуальной борьбой, где приоритетом все равно остается шоу-составляющая — идеальная формула зрительского интереса, а значит, и спонсорской поддержки на будущие сезоны. Было бы здорово, чтобы подобный турнир стал ежегодным праздничным завершением сезона.

Но весь сезон о новом многообещающем турнире организаторы даже не вспоминали. Были заняты текущими задачами — внутренняя серия Гран-при, прыжковый турнир, Кубок Первого канала. Там тоже хватало недоработок и проблем с регламентом — все силы бросили на это. А может, федерация все же держала в уме, что российских спортсменов могут допустить до чемпионата мира, который пройдет через неделю после турнира шоу-программ. Тогда, конечно, для лидеров сборной в приоритете был бы именно он.

В итоге за пару недель до премьеры, которая намечена на 18 марта, начался какой-то видимый движ, а то можно было уже подумать, что турнира вовсе не будет. Он получил название «Русский вызов». 24 участника представят номера длительностью от двух до трех минут каждый. Обязательных технических элементов нет, ограничений по костюмам и реквизиту тоже. Какие-то особенные спецэффекты приветствуются, но должны быть согласованы с организаторами.

В жюри заседают люди, напрямую не связанные с фигурным катанием, профи из разных областей искусства, представители СМИ и спортсмены. Вероятно, это сделано во избежание обвинений в предвзятости. У жюри будет достаточно простая шкала оценок от 0 до 10 с шагом 0,25. Например, 0,25 — невероятно плохо, а 10 — выдающее выступление. В оценку включают девять компонентов композиции и представления. Как в системе ISU, отбрасываются самая высокая и самая низкая оценка, а остальные попадают в расчет среднего арифметического.

Победитель получает пять миллионов рублей;

серебряный призер — 3 миллиона;

бронзовый медалист — один миллион;

Предусмотрены также специальные призы от жюри (500 тысяч в каждом виде) и приз зрительских симпатий (1 млн рублей).

Все желающие чемпионы мира и Олимпийских игр допущены до участия вне очереди: Камила Валиева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

На остальные 12 мест претендовали все желающие. Им нужно было только заполнить заявку, убеждающую организаторов в том, что они заслуживают место в шорт-листе из 24 счастливчиков. Попадание в шорт-лист — уже привилегия, это гарантированные призовые в размере 250 тысяч рублей. Правда, деньги могут быть потрачены в том числе на постановку программы, покупку реквизита и пошив костюмов.

Всего прислали более 100 заявок, из которых отобрали следующих фигуристов: Софья Акатьева, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Анна Погорилая, Елена Радионова, Евгений Семененко, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Фигурное катание. Гран-при России. Танцы на льду. Ритмический танец | Источник: РИА "Новости"

На этом этапе случился скандал. Формулировка «отобраны по заявкам» предполагает, что заявка как минимум была, а значит, в ней должны быть прописаны идея и детали номера. Но Анна Погорилая в интервью «Матч ТВ» по состоянию на 7 марта заявила, что пока готова к турниру больше морально, чем физически — нет ни идеи, ни музыки. Зато, мол, будет очень приятно повидать старых знакомых и покататься перед большой аудиторией.

Напрашивается вопрос, каким образом Погорилая вообще попала в шорт-лист, если у нее не было даже музыки к номеру? А в это же время в числе подавших заявку были те, кто все продумал заранее и даже начал работу над постановкой. На какие критерии тогда обращали внимание организаторы? Погорилая — прекрасная фигуристка, титулованная, со индивидуальным стилем, но, например, Станислава Константинова от нее в этом мало чем отличается. Разве что тем, что у Константиновой как раз была идея номера, но она осталась за бортом конкурса.

Правда, скандал быстро разрешился. Вместо Погорилой на «Русском вызове» выступит чемпион Европы Дмитрий Алиев. Ложки нашлись, как говорится, но бардак в организации остался.

Фигурное катание вообще скандалоемкий вид спорта. Неудивительно, учитывая высокую долю субъективности в выставлении оценок и крайне активную фан-базу у самых популярных спортсменов. Попробуйте недооценить условную Алину Загитову хоть в одном мало-мальски значимом конкурсе, если даже это будет фестиваль горлового пения, которым она занимается три дня. Потом три недели будете разгребать последствия нашествия ботов и личку от проклятий всего вашего рода до седьмого колена.

Именно поэтому соревнованиям в фигурном катании так нужна максимальная прозрачность. Чтобы было точно понятно, какие требования к участникам, кто будет сидеть в жюри, какими правами их наделят, что будет решающим в определении победителя.

Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (слева направо) | Источник: РИА "Новости"

В связи с этим хочется похвалить организаторов за идею посадить в жюри персонажей не из фигурного катания. Так возрастает шанс на разделение голосов по разным корзинам, а значит, большую объективность. Правда, тут же есть шанс, что не согласные с исходом турнира зрители будут обвинять нефигурное жюри в непрофессионализме. Но это хотя бы что-то новенькое в повестке, а то «предвзятость» уже порядком поистрепалась.

Пока что мы ждем турнир шоу-программ с большим интересом и все еще верим, что это будет самое зрелищное событие сезона. Хотя после истории с Погорилой и понимания, что все снова делается в последний момент, а регламент опять переписывается на ходу, появляется большой зрительский страх. Что, если такая прекрасная идея превратится в то, что некоторые спортсмены демонстрировали на показательных в последние сезоны? То есть белую футболку, треники и макет произвольной программы под любую музыку, которую выдал режим случайного воспроизведения, вместо остроумной, сентиментальной или эпической постановки, с увлечением придуманной и с удовольствием отработанной. В этом свете даже превращение «Русского вызова» в младшего брата «Ледникового периода» пугает не так сильно. Пусть лучше будет театр, где реквизит и актерская игра важнее фигурного катания, чем полный пофигизм и кризис идей.

Анастасия Панина