Источник рассказал, что Костомаров общается с близкими, его состояние улучшается
Собеседник агентства также отметил, что левая кисть спортсмена находится под постоянным наблюдением врача.
Собеседник агентства также отметил, что левая кисть спортсмена находится под постоянным наблюдением врача.
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, спортсмен понемногу общается с близкими. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.
«В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», — сообщил источник.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.