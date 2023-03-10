Источник рассказал, что Костомаров общается с близкими, его состояние улучшается

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, спортсмен понемногу общается с близкими. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

«В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика. Левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет. Он в общении с близкими», — сообщил источник.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.