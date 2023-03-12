Состояние здоровья олимпийского чемпиона Костомарова улучшается по всем показателям
В состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наблюдается положительная динамика.
В состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наблюдается положительная динамика.
«У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей» — сказал источник, знакомый с ситуацией для Sport24.
В начале января 46-летний Роман Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии. Затем фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей.