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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Косторная раскрыла детали перехода в парное катание

Российская фигуристка Алена Косторная в интервью «Ленте.ру» раскрыла детали перехода в парное катание. В январе 2023 года стало известно, что спортсменка тренируется в паре с Георгием Куницей в группе Сергея Рослякова.

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Источник: РИА "Новости"

«Еще в октябре, как только вышла из больницы (Алена перенесла операцию на бедре — прим. “Ленты.ру”), я написала Елене Германовне [Буяновой], что готова выйти и туда, и туда. Мне надо было доучить элементы к шоу. А потом в какой-то момент поняла, что в парном у меня больше перспектив. Мне хватило месяца, чтобы решить. Все нужные люди знали с самого начала, но официально было еще рано говорить», — заявила спортсменка.

Косторная подчеркнула, что пока не перестроилась до конца. «Как одиночницу меня не оставляет желание все время ехать и прыгать, особенно если что-то не получается. Но я же не одна, нужно все делать сообща. В такие моменты начинается кошмар, можно просто идти вешаться (смеется). Но лучше и лучше становится постоянно, я уже не такая, какой была в начале», — рассказала она.

Фигуристка добавила, что некоторые элементы парного катания уже получаются стабильно. «Неплохо делаем вращения, параллельные прыжки и двойные выбросы. С тройных еще падаю. В зале делаем двойной подкрут, пробовали тройной — тоже хорошо. Не прямо отлично, как если бы мы десять лет тренировались, но терпимо», — пояснила Косторная.

Спортсменка — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в одиночном катании. В разные годы она тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Елены Буяновой.

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