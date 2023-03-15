Костомарова пытаются привести в сознание после инсульта, пишут СМИ
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пытаются привести в сознание после микроинсульта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пытаются привести в сознание после микроинсульта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
Ранее СМИ сообщали, что Костомарову снова предстоит ампутация части руки из-за прогрессирующего некроза. Однако организм спортсмена еще не готов к операции — ампутация может привести к остановке сердца.
«Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщил источник «Матч ТВ».
По информации РИА Новости, госпитализированный 10 января Костомаров пережил инсульт и две операции по ампутации части ноги и нескольких пальцев на руках.