Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Зенит
Динамо
01
Футбол. Зарубежный
22:30
Саутгемптон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Айнтрахт Ф
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
ЦСКА
22
Футбол. Кубок России
15:00
Ахмат
Краснодар
03
Хоккей. НХЛ
16.03
Вашингтон
Баффало
Хоккей. НХЛ
16.03
Торонто
Колорадо
Хоккей. НХЛ
16.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
16.03
Анахайм
Айлендерс
Все события
18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомарова пытаются привести в сознание после инсульта, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пытаются привести в сознание после микроинсульта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что Костомарову снова предстоит ампутация части руки из-за прогрессирующего некроза. Однако организм спортсмена еще не готов к операции — ампутация может привести к остановке сердца.

«Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщил источник «Матч ТВ».

По информации РИА Новости, госпитализированный 10 января Костомаров пережил инсульт и две операции по ампутации части ноги и нескольких пальцев на руках.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная России по боксу вышла на открытие ЧМ с национальным флагом
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь