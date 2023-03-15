Костомарова пытаются привести в сознание после инсульта, пишут СМИ

Ранее СМИ сообщали, что Костомарову снова предстоит ампутация части руки из-за прогрессирующего некроза. Однако организм спортсмена еще не готов к операции — ампутация может привести к остановке сердца.

«Негативных изменений в текущем состоянии Костомарова на данный момент не наблюдается, врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — сообщил источник «Матч ТВ».