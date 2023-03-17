Появилась информация об улучшении состояния Костомарова

По информации издания, спортсмен находится в сознании. Ему удалили трахеальную трубку (катетер для поддержания дыхания — прим. «Ленты.ру»).

Как сообщают «Известия», врачи изменили схему лечения Костомарова и надеются в скором времени восстановить кровоснабжение рук. Если удастся это сделать, медики смогут зачистить отдельные участки некроза. В противном случае фигуристу грозит еще одна ампутация.