Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Енисей
Арсенал
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Специя
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Эмполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Атлетик
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Сиэтл
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Калгари
27
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Даллас
41
Хоккей. НХЛ
18.03
Вашингтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
18.03
Торонто
Каролина
Хоккей. НХЛ
18.03
Филадельфия
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Бостон
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Чикаго
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Тампа-Бэй
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Колорадо
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Монреаль
95
Все события
10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилась информация об улучшении состояния Костомарова

Появилась информация об улучшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, спортсмен находится в сознании. Ему удалили трахеальную трубку (катетер для поддержания дыхания — прим. «Ленты.ру»).

Как сообщают «Известия», врачи изменили схему лечения Костомарова и надеются в скором времени восстановить кровоснабжение рук. Если удастся это сделать, медики смогут зачистить отдельные участки некроза. В противном случае фигуристу грозит еще одна ампутация.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легенда МЮ обратился к российскому футболисту фразой из фильма «Форрест Гамп»
Тренер предупредил об опасности спортивного питания
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь