Ампутации у Романа Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось

Информация о его состоянии поступает крайне противоречивая. Источник в медицинском учреждении рассказал, что Романа вновь подключали к ИВЛ и утверждает: фигуристу ампутированы не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.

«Костомаров действительно пришел в себя, его жена фигуристка Оксана Домнина находится постоянно рядом с ним, — сообщил “МК” источник в больнице. — Придя в сознание, он всех, фигурально говоря, измучил — в смысле, весь медперсонал. Да, гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила.



Но сегодня Роман снова был подключен к ИВЛ, а отключали его буквально на несколько часов, после того, как стало понятно, что он может дышать самостоятельно. Его организм очень ослаб, человек действительно потерял более 50 кг. Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут — делать ампутацию или нет».

Другой источник в больнице рассказал о проведенных спортсмену операциях.

— Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки.

На сегодняшний день общее состояние Романа, конечно, тяжелое. У него полиорганная недостаточность — это одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них. Она возникает преимущественно у пациентов реанимационных отделений. Проще говоря, это когда все органы истощены и сами не могут работать.

Еще у него сейчас очень сильный душевный, точнее, эмоциональный срыв. Это объяснимо — человек столько операций пережил, осознал свое положение. Сейчас фигурист спит, дали много успокаивающих.