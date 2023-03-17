Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лион
Нант
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аталанта
Эмполи
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Вердер
10
Хоккей. НХЛ
18.03
Вашингтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
18.03
Торонто
Каролина
Хоккей. НХЛ
18.03
Филадельфия
Баффало
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Специя
10
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
20
Хоккей. НХЛ
18.03
Анахайм
Коламбус
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Металлург
ОТ
21
Футбол. Первый дивизион
14:30
Енисей
Арсенал
10
Все события
20:29 (мск), источник: Московский комсомолец

Ампутации у Романа Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось

Более двух месяцев олимпийский чемпион Роман Костомаров, заболевший тяжелой формой пневмонии в январе, провел в реанимации больницы «Коммунарка» и вот, наконец-то, он пришел вчера в сознание.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Информация о его состоянии поступает крайне противоречивая. Источник в медицинском учреждении рассказал, что Романа вновь подключали к ИВЛ и утверждает: фигуристу ампутированы не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.

«Костомаров действительно пришел в себя, его жена фигуристка Оксана Домнина находится постоянно рядом с ним, — сообщил “МК” источник в больнице. — Придя в сознание, он всех, фигурально говоря, измучил — в смысле, весь медперсонал. Да, гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила.

Но сегодня Роман снова был подключен к ИВЛ, а отключали его буквально на несколько часов, после того, как стало понятно, что он может дышать самостоятельно. Его организм очень ослаб, человек действительно потерял более 50 кг. Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут — делать ампутацию или нет».

Другой источник в больнице рассказал о проведенных спортсмену операциях.

— Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки.

На сегодняшний день общее состояние Романа, конечно, тяжелое. У него полиорганная недостаточность — это одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них. Она возникает преимущественно у пациентов реанимационных отделений. Проще говоря, это когда все органы истощены и сами не могут работать.

Еще у него сейчас очень сильный душевный, точнее, эмоциональный срыв. Это объяснимо — человек столько операций пережил, осознал свое положение. Сейчас фигурист спит, дали много успокаивающих.

Каждый день, а точнее, каждый час состояние фигуриста меняется. Сейчас с ним работает психолог.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гагин: ВСУ предприняли попытку контрнаступления на Артемовск из Часова Яра
Ампутации у Романа Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь