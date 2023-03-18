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12:01 (мск), источник: Sport24

Главные шоу-номера сезона в мире фигурки: «Уэнсдей» Валиевой, Трусова и показательные, которые мало видели в России

Наслаждаемся.

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Источник: Sport24

Совсем скоро стартует турнир по шоу-программам. Именно на этих соревнованиях официально завершится сезон для российских фигуристов. Сложно приравнять это к любому этапу Гран-при или чемпионату страны, но такое нововведение точно привлечет внимание зрителей. К сожалению, показательные выступления в соревновательном формате мы увидели всего один раз в сезоне — на чемпионате России. Несмотря на это, за прошедшие полгода фигуристы все же демонстрировали интересные постановки.

Sport24 вспоминает лучшие номера в сезоне 2022/23.

Камила Валиева — Уэнсдей

Скорее всего, именно эта программа приходит первой в голову, когда задумываешься о гала в этом сезоне. Несмотря на то, что это всего лишь заимствование образа и повторение движений из нашумевшего сериала, номер выделяется. В первую очередь — это качественная адаптация под формат. Три музыкальные композиции как олицетворение трех эпох героини — от культового фильма до тренда в социальных сетях под трек Леди Гаги. Благодаря этому программа кажется длиннее, чем она есть на самом деле — все три минуты полностью заполнены узнаваемыми и стилизованными фишками. В том числе необходимо похвалить и саму Камилу — она показала совершенно новый для себя образ, вышла за рамки того, что она обычно демонстрирует на соревнованиях. Сохраняется надежда, что нечто похожее мы увидим и на турнире.

Источник: РИА "Новости"

Александра Трусова — Лететь

Этот номер мы, к сожалению, не увидели на чемпионате России, но фигуристка представила его на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Трусова вообще любит символические программы. Кажется, что она не будет катать что-то простое, даже классические или культовые образы будут полностью про нее. Песня на русском языке, можно сказать, кричит о своем посыле — чтобы его понял каждый. Трансформация длинного синего платья в золотое тоже прямая цитата про Трусову, ее путь, ее желания. Каждый показательный Александры хочется рассматривать, разбирать на куски, потому что «лишних элементов» там точно нет. Ее отсутствие — большая потеря для турнира по шоу-программам.

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Екатерина Куракова — Пираты Карибского моря

Вне зависимости от места, которое заняла фигуристка из Польши, ее в этом сезоне зовут на все показательные выступления. Комичные номера всегда в приоритете, ведь гала-вечера про зрителей и их внимание. Классный и заводной номер с большим количеством элементов и фишек, взятых из оригинала — то, что нужно яркому шоу. Чего стоит только переодевание из закрытого черного плаща в яркое стилизованное платье.

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Лосия Демужо и Тео ле Мерсье — «Rue des trois frères» Фабрицио Патерлини

Эти французские танцоры не особенно известны широкой публике, так как только недавно вышли из юниоров. Их показательный номер суперэкспериментальный. Они в гриме грустных мимов, половина программы поставлена со стульями. Фигуристы разгонялись с ними и садились, выполняли определенные шаги, стоя на одном колене на стульях. Номер очень печальный, грустный, но за ним безумно интересно наблюдать.

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Казуки Томоно — «What’s my name» MIYAVI

Японец уже несколько лет представляет публике яркие и смелые показательные номера. Этот сезон не стал исключением. Фигурист оделся в черный кожаный костюм, подвел черным глаза. Он показал нереальную хореографию, благодаря роковой композиции еще лучше раскрылся и каждый раз заряжал зал бешеной энергетикой. Кажется, что этот фигурист может кататься под любое музыкальное сопровождение — от классики до рока.

В этом списке могло быть больше россиян, если бы к чемпионату страны все подготовили новые и яркие номера. К сожалению, оттуда запомнилась только Валиева. Турнир по шоу-программам должен восполнить этот пробел шоу, который случился из-за отсутствия международных стартов.

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Алена Волкова

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