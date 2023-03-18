«Есть шанс спасти одну руку» — врачи меняют лечение Костомарова

Несмотря на то, что больница и семья пациента не сообщают никакой официальной информации о состоянии знаменитого фигуриста, СМИ все же удается узнавать новости о ходе лечения. «МК-Спорт» рассказывает подробности.

Главная новость, которую подтвердили сразу несколько источников, — на фоне общего улучшения состояния Романа Костомарова отключили от системы искусственной вентиляции легких. Больше того, если еще в пятницу сообщалось, что врачи даже после отключения ИВЛ не решались закрыть трахеостому (сделанное хирургами отверстие в трахее, необходимое для подключения аппаратов ИВЛ), то в субботу появилась информация о том, что медики признали состояние Романа Костомарова достаточно хорошим и решили закрыть трахеостому.

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Как сообщают источники, на которые независимо друг от друга сослались «Матч ТВ» и телеграм-канал 112, лечащие врачи сошлись во мнении, что улучшение состояния фигуриста носит устойчивый характер, и есть шанс избежать возвращения к ИВЛ и медикаментозной коме.

Другие источники подтверждают, что Костомаров впервые с начала лечения остается в сознании больше суток, и что — по мнению врачей — кровоснабжение организма начало восстанавливаться. Анонимный сотрудник больницы, на которого ссылаются «Известия», даже предположил, что у Романа Костомарова есть шанс избежать ампутации левой кисти.

Ранее, «МК-Спорт» уже сообщал, что заражение крови и продолжающееся омертвение тканей левой кисти Романа Костомарова привели к тому, что врачи признали необходимым провести еще одну ампутацию, чтобы сохранить жизнь спортсмену. Единственной причиной, по которой этого не сделали, было то, что организм фигуриста после двух перенесенных ампутаций и двух инсультов слишком ослаб, чтобы вынести такую нагрузку.

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Однако теперь появились более оптимистичные прогнозы. По информации источника «Известий», медики решили изменить подход. Теперь решение о необходимости еще одной ампутации будет приниматься, исходя из динамики состояния пациента в ближайшие дни. Если на фоне терапии у него наладится кровоснабжение левой руки, то вместо ампутации будет проведена чистка отдельных участков от омертвевших тканей. Но если восстановить нормальное кровоснабжение в ближайшие несколько суток не удастся, тогда придется все же ампутировать часть руки, чтобы избежать дальнейшего некроза тканей.

Тем не менее, пока ни один из специалистов не берется давать прогнозы по поводу развития событий. Источники «МК» в больнице рассказали, что Роману Костомарову пришлось перенести более тяжелые операции, чем сообщалось ранее — ему ампутировали не только обе стопы, но и ноги по колени:

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть правой руки».

И говорить о переломе и приближающемся выздоровлении пока рано:

«Общее состояние Романа, конечно, тяжелое. У него полиорганная недостаточность — это одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них. Она возникает преимущественно у пациентов реанимационных отделений. Проще говоря, это когда все органы истощены и сами не могут работать,» — рассказал источник «Московского комсомольца».

Кроме того, по разным данным, за время лечения Костомаров потерял от 25 до 50 килограммов веса, его организм сильно ослаблен. Портал Woman.Ru приводит мнение врача-диетолога Елены Соломатиной, которая считает, что организм олимпийского чемпиона сейчас истощен до критического состояния:

«Пока угрозы жизни нет, но масса тела на грани. Следующие 10 кг могут стать роковыми», — заявила диетолог.

По мнению эксперта, если ситуацию не удастся развернуть, то Костомарову грозят новые осложнения:

«Роману дают минимальное питание, какое можно усвоить. Этого хватает на поддержание жизнедеятельности организма. Но за счет того, что все время он лежит, идет потеря мышечной массы. Человек — это большой насос, который всегда должен двигаться. Тогда идет перекачивание крови, мышцы разрушаются и восстанавливаются за счет белка. У Романа эти процессы замедлились, идет регресс, причем истончаются и сердечные мышцы, что в будущем приведет к сердечной недостаточности», — цитирует врача портал.

Напомним, что два месяца назад Роман Костомаров был госпитализирован с сильным кашлем и жалобами на боль в груди. Накануне он выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило на открытом катке при низкой температуре (сообщалось, что уже во время шоу она опустилась ниже отметки в 30 градусов мороза).

Сразу после госпитализации Костомарова его коллеги говорили, что олимпийский чемпион пытался лечить кашель экстремальными методами — в том числе купанием в проруби, однако позже эту информацию никто не подтвердил.

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Уже в больнице у Романа Костомарова началось ухудшение состояния: врачи сообщили, что у спортсмена начался сепсис. Его перевели на лечение в «Коммунарку», главврач этой больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.