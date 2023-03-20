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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Безвкусно и кринжово, но ожидаемо». Американский журналист — о номере Алины Загитовой

Американский журналист Дэвид Лис оценил выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

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Источник: Чемпионат.com

Загитова в белом парике и белом платье предстала в образе актрисы и певицы Мэрилин Монро. Судьи оценили выступление Загитовой девятой суммой баллов дня.

"Меня возненавидят за это. Мне становится очень грустно каждый раз, когда выходит Алина Загитова. Всегда кажется, что это что-то вроде публичной порки или насмешек. Всё, что она делает, похоже на это — действительно красивая девушка, но неумная.

Костюм «Калдор», дешёвый парик из подвала. Это был неудачный парик. Но они действительно добавили уровень русского кринжа, потому что в России один из способов привлечь к этим спортсменам много внимания — публиковать фотографии в соцсетях. Они просто, конечно, должны были добавить уровень мужества Мэрилин Монро. В самом конце этой программы юбка поднимается с помощью ветряной машины. Это было так безвкусно и кринжово, но ожидаемо", — приводит слова Лиса, сказанные в подкасте The Skating Lesson, Sport24.

Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
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