«Безвкусно и кринжово, но ожидаемо». Американский журналист — о номере Алины Загитовой

"Меня возненавидят за это. Мне становится очень грустно каждый раз, когда выходит Алина Загитова. Всегда кажется, что это что-то вроде публичной порки или насмешек. Всё, что она делает, похоже на это — действительно красивая девушка, но неумная.

Костюм «Калдор», дешёвый парик из подвала. Это был неудачный парик. Но они действительно добавили уровень русского кринжа, потому что в России один из способов привлечь к этим спортсменам много внимания — публиковать фотографии в соцсетях. Они просто, конечно, должны были добавить уровень мужества Мэрилин Монро. В самом конце этой программы юбка поднимается с помощью ветряной машины. Это было так безвкусно и кринжово, но ожидаемо", — приводит слова Лиса, сказанные в подкасте The Skating Lesson, Sport24.