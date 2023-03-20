Алексей Урманов: Мне наплевать на российских фигуристов

«Буду ли следить за ЧМ без российских фигуристов? У меня даже телефон упал из рук… Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать. Перспективы Губановой? Спросите у неё и у специалиста, кто там её тренирует, я не знаю. Мне вообще всё равно», — приводит слова Урманова Metaratings.