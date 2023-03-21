Доктор медицинских наук: «У Костомарова поражены все органы, не вижу оснований для позитива»
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал перспективы госпитализированного фигуриста Романа Костомарова.
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал перспективы госпитализированного фигуриста Романа Костомарова.
Костомаров был доставлен в больницу в январе с тяжелой формой пневмонии. Затем фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей. Несколько дней назад СМИ сообщили, что Роман испытывает полиорганную недостаточность.
«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Если вы посмотрите в истории болезней многих погибших, то можете встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», — сказал Шестаков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.
46-летний Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира в танцах на льду.