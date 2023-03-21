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20:19 (мск), источник: Sport24

Доктор медицинских наук: «У Костомарова поражены все органы, не вижу оснований для позитива»

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал перспективы госпитализированного фигуриста Романа Костомарова.

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Источник: Sport24

Костомаров был доставлен в больницу в январе с тяжелой формой пневмонии. Затем фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей. Несколько дней назад СМИ сообщили, что Роман испытывает полиорганную недостаточность.

«Полиорганная недостаточность означает, что практически все органы испытывают проблемы, они поражены. Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Если вы посмотрите в истории болезней многих погибших, то можете встретить этот термин. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива. Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Дай бог, чтобы все выправлялось, но с этим бороться крайне тяжело», — сказал Шестаков в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

46-летний Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира в танцах на льду.

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