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16:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Каори Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ в Японии, Губанова не попала в топ-10

Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

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Источник: Reuters

По итогам короткой программы лидирует японка Каори Сакамото (79,24). Второе место занимает представительница Южной Кореи Ли Ха Ин (73,62). Третий результат у японки Маи Михары (73,46).

Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (65,40) по итогам короткой программы занимает 11-е место. Уроженка Москвы Екатерина Куракова (65,69), представляющая Польшу, идёт девятой.

Итоговые результаты короткой программы у женщин:

1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла,
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.
3. Маи Михара (Япония) — 73,46.
4. Изабо Левито (США) —73.03.
5. Луна Хендрикс (Бельгия) —71.94.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) — 68.00.
7. Николь Шотт (Германия) — 67.29.
8. Брейди Теннелл (США) — 66.45.
9. Екатерина Куракова (Польша) — 65.69.
10. Амбер Гленн (США) — 65.52.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.

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