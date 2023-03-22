Каори Сакамото выиграла короткую программу на ЧМ в Японии, Губанова не попала в топ-10
Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).
Завершились соревнования в женском одиночном катании на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).
По итогам короткой программы лидирует японка Каори Сакамото (79,24). Второе место занимает представительница Южной Кореи Ли Ха Ин (73,62). Третий результат у японки Маи Михары (73,46).
Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (65,40) по итогам короткой программы занимает 11-е место. Уроженка Москвы Екатерина Куракова (65,69), представляющая Польшу, идёт девятой.
Итоговые результаты короткой программы у женщин:
1. Каори Сакамото (Япония) — 79,24 балла,
2. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 73,62.
3. Маи Михара (Япония) — 73,46.
4. Изабо Левито (США) —73.03.
5. Луна Хендрикс (Бельгия) —71.94.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) — 68.00.
7. Николь Шотт (Германия) — 67.29.
8. Брейди Теннелл (США) — 66.45.
9. Екатерина Куракова (Польша) — 65.69.
10. Амбер Гленн (США) — 65.52.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта 2023 года. Произвольную программу фигуристки представят 24 марта.