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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Анастасия Губанова прокомментировала прокат короткой программы на ЧМ-2023 в Японии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась впечатлениями от своего проката с короткой программой на чемпионате мира — 2023, который проходит в Японии.

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Источник: Reuters

После короткой программы спортсменка занимает 11-е место.

"Прокат получился неидеальным — видимо, я перестаралась на прыжке. Перекрутила немного, оттолкнулась сильнее, чем надо, и вывалилась. Но довольна, что поборолась за вторую половину программы.

Мне тут пока тяжело приходится со сном — из-за разницы во времени до пяти утра уснуть не могу, никак в себя не приду. Хорошо, что тут со мной тренер — впервые в сезоне Евгений Владимирович Рукавицын рядом. Такая поддержка от этого чувствуется, здорово.

После чемпионата Европы было тяжеловато. Так много эмоций было, некое опустошение. Почувствовала ли себя знаменитой? Не думаю, но уверенности победа мне точно придала. Появилось чувство, что я не просто так катаюсь", — приводит слова Губановой Sports.ru.

Фигуристки выступят с произвольной программой на ЧМ-2023 24 марта. Начало выступлений — в 11:20 мск.

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