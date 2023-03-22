Без русских фигуристок японка может догнать по мировым титулам саму Медведеву. Как стартовал ЧМ-2023 в Сайтаме

В первый вечер чемпионата мира-2023 на лед в Сайтаме вышли девушки-одиночницы. Основная заруба ожидалась между японками и кореянками, которые очень круто показали себя по ходу сезона. Конечно, домашнее преимущество никто не отменял, но косячить могут и умеют абсолютно все фигуристки.

Действующая чемпионка мира Каори Сакамото по ходу сезона часто ошибалась, но к главному старту все же набрала шикарную форму и готова защищать титул. По катанию и техническим умениям японка в несколько раз круче всех остальных претенденток на победу в Сайтаме. За все элементы Сакамото в среднем получила +4 GOE из максимальных +5. Возможно, дополнительный драйв придала смена платья — на домашную арену Каори вышла в новом черном костюме, предварительно обкатав его на небольшом турнире в Европе. 79,24 балла — отличный результат для японки, но можно было смело ставить и 80+.

Лучшей из трех корейских спортсменок стала Хэ Ин Ли. Ее часто критикуют за выбор музыки к короткой программе — совсем недавно под «Шторм» Эрика Рэдфорда выступала Камила Валиева. Несмотря на все сравнения, программа Ли кардинально отличается от постановки Даниила Глейхенгауза. Хэ Ин более спокойная и плавная, но в то же время она попадает во все музыкальные акценты, ничего не теряя в презентации. По элементам у кореянки не было проблем. Все прыжки были мощными и докрученными. 73,62 балла — малое серебро чемпионата мира.

Маи Михара чуть-чуть не дотянула до кореянки. По катанию она очень напоминает Сатоко Мияхару — такие же невысокие, но очень мягкие прыжки. Лирика очень идет Михаре, в этой области японка чувствует себя уверенно. Немного подвела Маи вторая половина короткой — на каскаде тройной лутц-тройной тулуп ей не хватило высоты, так что техническая панель увидела небольшой недокрут на втором прыжке. Сегодня это малая бронзовая медаль — 73,46 балла.

Американка Изабо Левито — главная медальная надежда своей страны. Было не очень понятно, как фигуристка справится с нервами на самом важном турнире в жизни. Все же на чемпионате четырех континентов Левито не справилась ментально и пропустила произвольную программу. Но нет, Изабо в полном порядке. В плане хореографии это был лучший прокат спортсменки — эмоции, работа руками и корпусом, обаятельная улыбка для судей. Только на прыжках хочется закрыть глаза, настолько неэстетично они выбиваются из общей картины. Левито, как и Михара, недокрутила тройной тулуп в каскаде, а в компонентах проиграла японке около полубалла — 73,03 балла и четвертая позиция после первого дня.

Бельгийка Луна Хендрикс вновь не справилась с нервами. После блестящего начала сезона спортсменка раз за разом серьезно ошибается на важных стартах. К тому же в Сайтаме ей выпал заключительный стартовый номер, да еще и после блестящего выступления Сакамото. Хендрикс бодро начала короткую, но похоже, что каскад во второй половине — слишком сложная задача для бельгийки. Неудачное отталкивание привело к недокруту на тулупе и обидному падению, и это после очень качественного лутца. Пока что Хендрикс не потеряла шансы на медаль, 71,94 балла — пятое место. Пару лет назад она набирала столько же при идеальном прокате. Но ее авторитет вырос в отсутствие россиянок.

Чемпионке Европы Анастасии Губановой не помогло даже присутствие тренера за бортиком. Впервые в сезоне ее выводил Евгений Рукавицын. С самого начала программы у Губановой, что называется, не пошел прокат. Степ-аут на тройном флипе — фигуристка в момент решает переносить каскад во вторую половину. Попытка исправить ошибку тоже вышла не совсем удачной. Каскад тройной лутц-тройной тулуп Настя скрутила на характере, но все же с недокрутом на втором прыжке. Очень нервно вышли все элементы. 65,40 балла — только 11-е место.

Очевидно, что помешать Сакамото войти в историю с двумя титулами подряд может только она сама. Почти наверняка она догонит Евгению Медведеву в этом заочном соревнованиии. Отрыв приличный, да и Каори, объективно, в другой лиге относительно конкуренток. А вот за серебро и бронзу борьба только началась. Ли, Михара и Левито разошлись в 0,6 балла, да и Хендрикс не сильно отстала от соперниц. А там может удивить и эстонка Нина Петрыкина, которая показала шикарную постановку и попала в сильнейшую разминку.