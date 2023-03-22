Тарасова назвала фавориток чемпионата мира по фигурному катанию

«Я не удивлена, что японки заняли первое и третье места в короткой программе. На данный момент они — сильнейшие. Думаю, домашний чемпионат будет за ними. Хочется, чтобы этот турнир прошел быстрее и наступил следующий — с нашими фигуристами. Их на этом турнире не хватает», — цитирует Тарасову Legalbet.