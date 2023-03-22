Загитова попала в аварию на такси после эвакуации личного автомобиля

«В общем, друзья, ситуация — кринж. Только я с утра сказала, что у меня будет очень продуктивный день, и судьба, видимо, сказала… (показывает жест “кукиш”). В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы. Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и все это время у меня заняло где-то три часа. По дороге я успела попасть в аварию на такси. Тоже очень интересный факт. В общем, мне сегодня очень сильно везет. Вывод такой: сначала делай, потом говори», — сообщила Загитова в своем Telegram-канале.