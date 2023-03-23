Японские фигуристы впервые в истории выиграли чемпионат мира в парах
Победу на турнире одержали Рику Миура и Рюити Кихара.
Победу на турнире одержали Рику Миура и Рюити Кихара.
ТАСС, 23 марта. Японцы Рику Миура и Рюити Кихара в четверг выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Соревнования проходят в японском городе Сайтама.
Победители показали результат 222,16 балла (80,72 балла за короткую программу + 141,44 за произвольную программу). Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (217,48; 74,64+142,84). Тройку лучших замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи (208,08; 73,23+134,84).
Чемпионат мира проходит с 23 по 26 марта.