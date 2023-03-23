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09:29 (мск), источник: ТАСС

Японские фигуристы впервые в истории выиграли чемпионат мира в парах

Победу на турнире одержали Рику Миура и Рюити Кихара.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 марта. Японцы Рику Миура и Рюити Кихара в четверг выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Соревнования проходят в японском городе Сайтама.

Победители показали результат 222,16 балла (80,72 балла за короткую программу + 141,44 за произвольную программу). Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (217,48; 74,64+142,84). Тройку лучших замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи (208,08; 73,23+134,84).

Чемпионат мира проходит с 23 по 26 марта.

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