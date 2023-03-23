Сёма Уно опережает русского американца Малинина на чемпионате мира
Японский фигурист Сёма Уно лидирует после короткой программы на ЧМ, Малинин идет вторым.
Японский фигурист Сёма Уно лидирует после короткой программы на ЧМ, Малинин идет вторым.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Действующий чемпион мира по фигурному катанию японец Сёма Уно показал лучший результат в короткой программе в соревнованиях мужчин на чемпионате мира, который проходит в Сайтаме (Япония).
Уно получил за свое выступление 104,63 балла. Вторым стал американец Илья Малинин (100,38), третьим — представитель Южной Кореи Чха Джун Хван (99,64).
Из 34 участников, выступивших в короткой программе, пятеро являются уроженцами России. Владимир Литвинцев (Азербайджан) занял десятое место, Никита Старостин (Германия) — 16-е, Морис Квителашвили (Грузия) — 21-е, Владимир Самойлов (Польша) — 33-е, Георгий Рештенко (Чехия) — 34-е. Под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на турнире выступают Квителашвили и грузин Ника Эгадзе, а также итальянец Даниэль Грассль.
Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.
Произвольную программу мужчины представят 25 марта.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.