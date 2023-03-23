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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сёма Уно опережает русского американца Малинина на чемпионате мира

Японский фигурист Сёма Уно лидирует после короткой программы на ЧМ, Малинин идет вторым.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Действующий чемпион мира по фигурному катанию японец Сёма Уно показал лучший результат в короткой программе в соревнованиях мужчин на чемпионате мира, который проходит в Сайтаме (Япония).

Уно получил за свое выступление 104,63 балла. Вторым стал американец Илья Малинин (100,38), третьим — представитель Южной Кореи Чха Джун Хван (99,64).

Из 34 участников, выступивших в короткой программе, пятеро являются уроженцами России. Владимир Литвинцев (Азербайджан) занял десятое место, Никита Старостин (Германия) — 16-е, Морис Квителашвили (Грузия) — 21-е, Владимир Самойлов (Польша) — 33-е, Георгий Рештенко (Чехия) — 34-е. Под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на турнире выступают Квителашвили и грузин Ника Эгадзе, а также итальянец Даниэль Грассль.

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.

Произвольную программу мужчины представят 25 марта.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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