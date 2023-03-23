СМИ: Костомарову сделали еще одну операцию по ампутации пальцев на руке

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть из-за гангрены. Если процесс пойдет дальше, то его будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти», — цитирует источник «МК».

Отмечается, что Костомаров получает много обезболивающих и успокаивающих медикаментов, от чего впадает в глубокий сон. Фигурист ест и дышит самостоятельно, однако его моральной состояние описывается фразой «на грани».