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23 марта, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Костомарову сделали еще одну операцию по ампутации пальцев на руке

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову сделали еще одну операцию по ампутации пальцев на левой руке, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть из-за гангрены. Если процесс пойдет дальше, то его будут готовить в срочном порядке к ампутации всей левой кисти», — цитирует источник «МК».

Отмечается, что Костомаров получает много обезболивающих и успокаивающих медикаментов, от чего впадает в глубокий сон. Фигурист ест и дышит самостоятельно, однако его моральной состояние описывается фразой «на грани».

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии. Затем источники сообщили РИА Новости, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

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