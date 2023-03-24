На квартиру хватит? Сколько российские фигуристы заработали за сезон

Основных способов заработка для российских фигуристов в нынешнем сезоне было два — участие в соревнованиях и шоу. Рекламные контракты, естественно, не считаем. Что касается турниров, то наибольшие возможности в финансовом плане представляли организованные ФФККР серия Гран-при России и ее Финал, чемпионат России, Кубок Первого канала, а также два новых соревнования — чемпионат страны по прыжкам и «Русский вызов», он же турнир по шоу-программам.

Гран-при России состоял из шести этапов — два прошли в Москве, по одному — в Сочи, Казани, Самаре и Перми. На каждом из них за победу спортсмен или дуэт получал 500 тысяч рублей, за второе место — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Нетрудно посчитать, что у женщин за выигрыш двух этапов по миллиону (конечно, за вычетом налогов) заработали Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Два серебра на этапах позволили Софье Муравьевой стать богаче на 600 тысяч, а Софье Акатьевой за второе и третье места — на полмиллиона. Также 500 тысяч получила Аделия Петросян за победу на сочинском этапе, который стал единственным, в котором она выступила.

Но зато Финал Гран-при России, который Петросян выиграла, принес ей уже полноценный миллион рублей — именно столько полагалось чемпионке заключительного турнира серии в Санкт-Петербурге. Валиева за второе место получила 750 тысяч, а Туктамышева за бронзу — 500 тысяч.

Елизавета Туктамышева | Источник: соцсети

В мужском одиночном катании единственным миллионером по итогам этапов Гран-при России стал выигравший оба своих турнира Дмитрий Алиев. Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин за золото и серебро на своих этапах получили по 800 тысяч, Петр Гуменник и Марк Кондратюк за золото и бронзу — по 700. Полмиллиона за второе и третье места на этапах зачислил на свой счет Александр Самарин.

В Финале Гран-при миллион благодаря своей победе получил Гуменник. Алиев, совершивший головокружительный «камбэк» после короткой программы на второе место, стал богаче на 750 тысяч рублей, а Кондратюк, сумев восстановиться после травмы, из-за которой в соревнованиях между этапами Гран-при и Финалом он не выступал, заработал за третье место полмиллиона.

В парном катании и танцах на льду призовой фонд, разумеется, делится между партнерами пополам (если, оговоримся, у них не существует каких-либо иных договоренностей, бывает всякое). По итогам этапов Гран-при России среди спортивных пар по миллиону на двоих заработали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. По 800 тысяч получили Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Хабибуллина/Илья Княжук. Бойкова и Козловский зачислили на счет еще один миллион за победу в Финале, Мишина и Галлямов за второе место в Питере получили 750 тысяч, а Тарасова и Морозов — 500.

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Среди танцевальных дуэтов миллион за победу на двух этапах получили Аннабель Морозов и Девид Нарижный, а потом с этими деньгами решили разойтись, так что в Финале они уже не выступали. Пропустили Финал и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным, также заработавшие на этапах серии миллион. По 800 тысяч на этапах получили Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Софья Тютюнина/Андрей Багин. Кагановская и Ангелопол добавили к этой сумме миллион за победу в Финале Гран-при России, а Тютюнина/Багин за третье место в этом турнире — 500 тысяч. Наконец, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выиграли 600 тысяч рублей на этапах серии, а затем 750 тысяч — за второе место в Финале.

Чемпионат России у фигуристов — традиционно самый нервный старт. На нем всегда решалось, продлится твой сезон или нет, проходил отбор на главные старты, чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. В нынешнем сезоне никакого отбора не было, но интриги добавил совершенно беспрецедентный призовой фонд. За победу вручали аж 2,5 миллиона рублей, за второе место — полтора миллиона, за третье — миллион.

У девушек в итоге чек с самой солидной суммой получила Акатьева. Валиева стала после чемпионата России богаче на 1,5 миллиона, а миллион ушел Туктамышевой. У мужчин главный приз забрал Евгений Семененко. Равную с ним оценку по итогам турнира в Красноярске получил Петр Гуменник, но из-за тех самых «дополнительных показателей», определивших его на второе место, а не на первое, сумма на банковской карте за выступление оказалась на миллион меньше. Наконец, за свое уверенное третье место миллион заработал Александр Самарин.

Елизавета Худайбердиева | Источник: соцсети

В парном катании главный приз заработали Бойкова и Козловский, второй раз в карьере выигравшие чемпионат страны. Мишина и Галлямов «осеребрились» на полтора миллиона рублей, а Тарасова и Морозов за бронзу получили миллион. За золото в танцах на льду 2,5 миллиона заработали Худайбердиева и Базин, а второй и третий призы получили Шанаева/Дрозд и Пасечник/Некрасов соответственно.

Чемпионат России по прыжкам был проведен впервые в минувшем сезоне как отдельное соревнование. В личном зачете по миллиону рублей за победу получили Валиева и Григорий Федоров. В командном турнире пять миллионов за первое место заработала дружина Евгения Плющенко — Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Гуменник, Мишина и Галлямов. Три миллиона за второе место получила команда Этери Тутберидзе — Валиева, Акатьева, Арсений Федотов, Алиев, Алиса Двоеглазова, Андрей Мозалев, Тарасова и Морозов. Фигуристы, которых объединил Алексей Мишин — Туктамышева, Софья Самоделкина, Михаил Коляда, Семененко, Лутфуллин, Самарин, Бойкова и Козловский — получили миллион.

Кубок Первого канала проводился с общим призовым фондом 20 миллионов рублей. Главный приз в 11 миллионов получила команда «Красная машина» капитана Алины Загитовой — Акатьева, Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева, Гуменник, Самарин, Артем Ковалев, Лутфуллин, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов. Проигравшим — команде «Нас не догонят», капитаном которой стала пропустившая сами соревнования из-за болезни Валиева — досталось 9 миллионов рублей. Эту сумму распределили между собой Туктамышева, Муравьева, Анастасия Зинина, Самоделкина, Семененко, Алиева, Мозалев, Игнатов, Бойкова/Козловский и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов.

Наконец, пожалуй, самый обсуждаемый — и самый при этом противоречивый — турнир сезона, которым стал «Русский вызов», наибольшую сумму принес олимпийскому чемпиону 2002 года Алексею Ягудину, который уже завершил карьеру, чью шоу-программу судьи оценили выше всего. Он заработал за победу пять миллионов рублей. Второе и третье места заняли фигуристы, которые официально карьеру не завершали, но в минувшем сезоне в других турнирах не выступали — Виктория Синицина/Никита Кацалапов (они получили 3 миллиона рублей) и Анна Щербакова (1 миллион).

Среди тех же, кто сезон не пропускал, больше всех на турнире по шоу-программам заработали Валиева, Кондратюк и Кагановская/Ангелопол — за победу в конкурсе зрительских симпатий они получили по миллиону. Коляда стал обладателем специального приза в 500 тысяч рублей от народного артиста России Евгения Миронова, такую же сумму получили Туктамышева от народного артиста России Бориса Эйфмана и Акатьева — от заслуженной артистки России Аллы Сигаловой.

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Также федерация объявляла о том, что по ходу сезона фигуристы будут получать на турнирах рейтинговые баллы. По итогам обладатель первого места в рейтинге должен получить 5 миллионов рублей, за второе место выплатят 2,5 миллиона и за третье — 1 миллион. Официально этот рейтинг пока не публиковался, но очевидно, что лидеры сезона получат солидное вознаграждение за стабильность успешных выступлений.

Не стоит также забывать и о шоу, в которых на протяжении всего сезона — в основном, конечно, в праздничные дни и в перерывах между соревнованиями — выступали наши фигуристы. Организаторы всех подобных мероприятий, как правило, не оглашают суммы гонораров за участие, но иногда они становятся известными через официальные документы. Так, на сайте Единой информационной системы с сфере закупок опубликована информация, что Валиева за 15 выступлений в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» получила более 6,6 миллиона рублей. Туктамышева за семь спектаклей заработала более 900 тысяч. Синицина в роли Шахерезады за 20 выступлений заработала более 10 миллионов рублей.

Ну, а теперь для сравнения — на проходящем в эти дни чемпионате мира победителю в одиночном катании за золото полагается 45 тысяч долларов, в парном на двоих — 67 тысяч. Получается, что потерю тех с пересчетом по нынешнему курсу трех с чем-то миллионов рублей, которые за возможную победу на мировом первенстве получила бы Валиева, она компенсировала только на этапах и Финале Гран-при России, а также чемпионате страны. Не обидели в финансовом плане и остальных наших лидеров. Конечно, титул чемпиона мира бесценен, но когда побороться за него у российских фигуристов не было возможности не по их вине, приятно, что хотя бы без денег они не остались.