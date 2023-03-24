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16:13 (мск), источник: ТАСС

Японка Сакамото стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию

Второе место заняла Ли Хэ Ин из Южной Кореи, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 марта. Японская фигуристка Каори Сакамото в пятницу стала победительницей домашнего чемпионата мира, который проходит в Сайтаме.

По сумме короткой и произвольной программ 22-летняя спортсменка набрала 224,61 балла (79,24 за короткую программу + 145,37 за произвольную программу). Второе место заняла представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (220,94; 73,62+147,32), третьей стала бельгийка Луна Хендрикс (210,42; 71,94+138,48). Чемпионка Европы 2023 года грузинка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, заняла 14-е место (184,92; 65,40+119,52).

На прошедшем в начале марта финале Гран-при России победу одержала Аделия Петросян, набравшая 255,01 балла (85,62 за короткую программу + 169,39 за произвольную программу), второй стала олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева (241,76; 78,97+162,79), третьей — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (241,61; 81,09+160,52). Баллы, показанные на внутренних соревнованиях, не ратифицируются Международным союзом конькобежцев (ISU).

Сакамото победила на втором чемпионате мира подряд, также в ее активе две бронзовые медали (в личном и командном турнирах) Олимпийских игр в Пекине, серебро (2019) и бронза (2021) командных чемпионатов мира, серебряная медаль Универсиады 2023 года.

В соревнованиях танцевальных дуэтов после ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, которые набрали 91,94 балла. Вторыми идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (88,21), третьими — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (87,34). Произвольный танец дуэты покажут 25 марта.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Чемпионат мира завершится 26 марта.

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