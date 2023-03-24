Японка Сакамото стала двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию
Второе место заняла Ли Хэ Ин из Южной Кореи, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.
Второе место заняла Ли Хэ Ин из Южной Кореи, третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.
ТАСС, 24 марта. Японская фигуристка Каори Сакамото в пятницу стала победительницей домашнего чемпионата мира, который проходит в Сайтаме.
По сумме короткой и произвольной программ 22-летняя спортсменка набрала 224,61 балла (79,24 за короткую программу + 145,37 за произвольную программу). Второе место заняла представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин (220,94; 73,62+147,32), третьей стала бельгийка Луна Хендрикс (210,42; 71,94+138,48). Чемпионка Европы 2023 года грузинка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, заняла 14-е место (184,92; 65,40+119,52).
На прошедшем в начале марта финале Гран-при России победу одержала Аделия Петросян, набравшая 255,01 балла (85,62 за короткую программу + 169,39 за произвольную программу), второй стала олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева (241,76; 78,97+162,79), третьей — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (241,61; 81,09+160,52). Баллы, показанные на внутренних соревнованиях, не ратифицируются Международным союзом конькобежцев (ISU).
Сакамото победила на втором чемпионате мира подряд, также в ее активе две бронзовые медали (в личном и командном турнирах) Олимпийских игр в Пекине, серебро (2019) и бронза (2021) командных чемпионатов мира, серебряная медаль Универсиады 2023 года.
В соревнованиях танцевальных дуэтов после ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, которые набрали 91,94 балла. Вторыми идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (88,21), третьими — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (87,34). Произвольный танец дуэты покажут 25 марта.
1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Чемпионат мира завершится 26 марта.