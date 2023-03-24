СМИ узнали об отказе печени у Костомарова

Ухудшение состояния связано с приемом большого количества лекарств. В случае необратимых изменений врачам придется восстанавливать печень Костомарова. На данный момент клетки регенерируются, однако все может измениться в любой момент. При этом состояние Костомарова не вызывает у медиков опасений, информирует источник телеканала.

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Затем источники сообщили РИА Новости, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги, а также пальцы на обеих руках. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ, он находится в сознании.