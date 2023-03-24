Ни одного ультра-си и победа Сакамото: как прошел ЧМ без русских одиночниц

Каори Сакамото рушит стереотипы. Выиграть дважды подряд чемпионат мира, да еще когда тебе уже 20+ — нонсенс. В конце, концов японка не виновата, что по неспортивным причинам в Сайтаму, как и в Монреаль год назад, не приехали российские одиночницы — 22-летняя спортсменка наверняка бы навязала борьбу и в их присутствии.

Татьяна Тарасова уверена, Сакамото была бы в призах, даже если бы Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева были допущены на ЧМ-2023:

«Следила за ее выступлением. Мне очень понравилось! Она могла бы быть в призах, даже если бы выступали наши девочки. Их, конечно, очень не хватает», — приводит слова заслуженного тренера СССР «СЭ».

Японцы понемногу начинают захватывать мировое фигурное катание — днем ранее победу в спортивных парах одержали Рика Миура и Риючи Кихара. Да и по ходу сезона азиатские спортсмены были на голову сильнее американцев и европейцев. Сакамото так и вовсе как-будто после Олимпиады в Пекине-2022 открыла в себе второе дыхание: дважды выиграла чемпионат Японии, брала награды этапов Гран-при и вот теперь — подтвердила статус чемпионки мира. А это, между прочим, удавалось лишь одной Евгении Медведевой, взявшей золото мировых первенств в 2015-м и 2016-м.

Произвольная, будет честны, у Сакамото не получилась. Как и ее соотечественники Миура и Кихара, одиночница скорее расстроена выступлением, чем рада победе. Она могла от японки ускользнуть.

«Мое главное преимущество — мой опыт. И то, что случилось сегодня в произвольной, сначала было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад. Знали бы вы, как я нервничала», — цитирует Каори Sports.ru.

В целом, прокат произвольной — классный. Но ошибка («бабочка») на флипе смазала впечатление. И это даже не четверной прыжок — тройной, другими Сакамото не владеет. На этом чемпионате мира женщинами вообще не было исполнено ни одного элемента ультра-си, хотя попытки были. Ринка Ватанабе и Эмбер Гленн пытались, но не смогли: японка заходила на тройной аксель в короткой и произвольной, американка на том же прыжке в произвольной допустила недокрут и степ-аут.

Победу в произвольной, но второе место по сумме, одержала Хэ Ин Ли. Фигуристка из Южной Кореи идеально откатала под музыку из «Призрака оперы». Ранее она уже выигрывала чемпионат четырех континентов, на который Сакамото не приехала. А серебро ЧМ вообще стало первой медалью для Южной Кореи спустя десять лет, когда была неплоха Ким Ен А.

Бронза ЧМ уезжает в Бельгию. Неожиданно высоко судьи оценили прокат Луны Хендрикс, которая из-за ошибки в короткой была вынуждена начинать в произвольной пятой. Ошибка была и во втором виде: бельгийка упала с тройного лутца. Вряд ли Хендрикс довольна выступлением в Сайтаме, но точно довольна тем, что смогла поквитаться с Анастасией Губановой, которая в январе обыграла ее на чемпионате Европы.

У бывших россиянок на ЧМ-2023 не заладилось. Екатерине Кураковой из Польши не удалось сотворить сенсацию, а Губанова, выступающая за Грузию, начала бодро в произвольной, но заметно устала под конец: упала с каскада тройной флип-тройной тулуп и завалила двойной аксель.

«Получился еще один эмоциональный старт. Конечно, я очень расстроена, что все получилось не так, как надо. Физически я была готова хорошо, но морально уже устала, если честно. Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании», — делится Губанова со Sports.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Сайтама (Япония). Женщины. Итоговое положение

Каори Сакамото (Япония) — 224,61 Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 220,94 Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42 Изабо Левито (США) — 207,65 Маи Михара (Япония) — 205,70 Ким Чхэ Ен (Южная Корея) — 203,51 Николь Шотт (Германия) — 197,76 Кимми Репонд (Швейцария) — 194,09 Нина Петрыкина (Эстония) — 193,49 Ринка Ватанабе (Япония) — 192,81 Нина Пинзарроне (Бельгия) — 191,78 Эмбер Гленн (США) — 188,33 Маделин Скизас (Канада) — 187,49 Анастасия Губанова (Грузия) — 184,92 Брэди Теннелл (США) — 184,14 Екатерина Куракова (Польша) — 181,43.