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11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Плющенко вышел на старт спустя год и выиграл. Что выучил Гном Гномыч в свои 10 лет?

Сам выбрал для произвольной «Крёстного отца».

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Источник: Чемпионат.com

На дворе 2023 год, а Плющенко выигрывает соревнования с произвольной под «Крёстного отца». Только сейчас речь уже идёт о сыне легендарного чемпиона. Александр Плющенко выиграл турнир в Москве по второму спортивному разряду: дальше по рангу — первый спортивный, а затем уже КМС. До этого он соревновался практически год назад, в апреле 2022-го.

Сейчас юному фигуристу, который более известен как Гном Гномыч, уже десять лет. Что он показал на первом турнире в завершающемся сезоне и что умеет в своём возрасте?

В короткой программе Плющенко-младший справился с двойным акселем, двойным флипом и каскадом из двойных лутца и тулупа. В произвольной у Саши получились два двойных акселя (один в каскаде), два двойных лутца (один в каскаде), двойной флип и двойной риттбергер. Результат по сумме за две программы — 98,56 балла.

В произвольной программе у Плющенко-младшего — «Крёстный отец» с Олимпиады-2006, которую Плющенко-старший выиграл. Часто бывает так, что юные фигуристы берут музыку из программ своих кумиров и даже стараются повторить их костюмы. Разница лишь в том, что кумиром Александра является его собственный отец. Эту программу Плющенко-младший уже демонстрировал публике в ноябре 2022 года, на юбилейных шоу папы.

Тройные прыжки на подходе. На тренировках Плющенко-младший исполняет старшие тройные — флип и лутц, видео появлялись в интернете в феврале. По словам мамы, всего в арсенале Саши есть четыре стабильных тройных — к зубцовым можно прибавить сальхов и риттбергер. Прыжки, если взглянуть на видео, пока не такие высокие, но быстрая крутка позволяет их выезжать.

В феврале Яна Рудковская рассказывала Sport24 о проблемах сына со здоровьем: «Саша очень долго не тренировался в полную силу. У него были тренировки в лёгком режиме без прыжков. Мы залечивали проблему с коленями на протяжении двух месяцев». После турнира мама фигуриста отметила, что его беспокоила ещё и пяточная шпора. Вполне логично, что пока в программы вставляют только стабильные элементы.

Философия подготовки юного фигуриста — всё должно идти своим чередом. Плющенко-младшего никогда не гонят. В его планах — долгая здоровая карьера, так что будем наблюдать за его постепенным развитием. По мнению Рудковской, если здоровье не подведёт по ходу года, то к концу будут все стабильные тройные и каскады. Уже сейчас видно, что Саша растёт и меняется, не стоит на месте, в чём-то улучшается. Хотелось бы только видеть его в сравнении с сильнейшими представителями его разряда.

Евгений и Александр Плющенко | Источник: Чемпионат.com

Да и мужское одиночное катание — не чета женскому, где можно прыгать сложнейшие ультра-си в 13 лет, а потом пропасть в период взросления. Здесь, наоборот, можно не блистать до 17, а затем обрести стабильные четверные.

Есть примеры, когда и к восьми годам у ребят уже есть все тройные прыжки (тот же Арсений Федотов в проекте «Ледниковый период. Дети», который сейчас является чемпионом России среди юниоров), но у каждого спортсмена свой путь. Так что Плющенко-младшему просто стоит дать время.

Анастасия Морозова

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